Войната в Украйна:

Да печелиш от борсите? Тръмп иска по 100 000 долара, за да ти казва важното предварително

02 август 2026, 21:10 часа 2052 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Да печелиш от борсите? Тръмп иска по 100 000 долара, за да ти казва важното предварително

Американският президент Доналд Тръмп започна да продава достъп до публикациите си в Truth Social за 100 000 долара на месец. Компанията на американския президент стартира платената услуга, която ще позволи на големи инвеститори и търговци да получават публикациите му преди всички останали.

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Публикациите на Тръмп за войни, тарифи и други големи въпроси редовно разклащат пазарите. Платена абонаментна услуга може да помогне на търговците да реагират навреме и да избегнат губене на цяло състояние. Въпросът как се движат пазарите именно след изказвания на американския президент и по-точно - как някои играчи "залагат" много малко преди да излезе някое от тези изказвания публично и съответно те печелят много пари, отдавна присъства в общественото пространство. Засега обаче Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ не реагира по никакъв начин - ОЩЕ: Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска

 

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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