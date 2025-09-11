След първото заседание с българско участие: ЕЦБ взе важно решение за лихвите

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази нивото на основните си лихвени проценти на приключилото двудневно заседание на институцията. Водещият показател - лихвата по депозитното улеснение, която банките получават, когато депозират средства овърнайт при ЕЦБ, остава на ниво от 2 на сто. В заседанието за първи път като наблюдател взе участие управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев, след като страната ни бе одобрена за членство в еврозоната.

Димитър Радев участва за пръв път като наблюдател в Управителния съвет на ЕЦБ

Лихвите

Основната лихва по рефинансирането, по която банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица, също остава без промяна, запазвайки ниво от 2,15 процента.

Лихвата по пределното кредитно улеснение, плащана от банките при овърнайт заемане на средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение, се задържа на равнище 2,40 процента.

Това е второ поредно заседание, на което се взема решение за запазване на лихвените нива след това през юли, когато ЕЦБ прекъсна серия от осем последователни понижения. Решението е в синхрон с очакванията на пазарите.

Предварителните данни за инфлацията през август, оповестени от Евростат в началото на септември, отчитат леко ускоряване на инфлационния темп до 2,1 на сто в еврозоната спрямо 2 на сто през юли, което обаче остава близо до целевия диапазон, определен от ЕЦБ, от 2 на сто.

Ръководството на ЕЦБ заяви решимостта си да гарантира, че инфлацията ще се стабилизира на целевото ниво от 2 процента в средносрочен план и отново подчертава, че ще следва подход, основан на данните. Решенията за паричната политика ще бъдат определяни за всяко следващо заседание на основата на оценката на Управителния съвет за перспективите за инфлацията и рисковете, свързани с нея, в светлината на постъпващите икономически и финансови данни, както и на динамиката на основната инфлация и силата на предаването на паричната политика, посочва централната банка на еврозоната, допълвайки че управителният съвет не се ангажира предварително с конкретна траектория на лихвите.

Икономическият растеж във валутния съюз остава стабилен на ниво 1,5 на сто през второто тримесечие на 2025 г., отчетено на годишна база, което е леко ускорение спрямо темпа от 1,2 на сто, отчетен през първото тримесечие.

Положителен ефект има и постигнатото търговско споразумение между ЕС и САЩ за мита от 15 процента върху европейския внос за американския пазар, което намали несигурността и по думите на президента на ЕЦБ Кристина Лагард е близо до базовия сценарий, разработен от експертите на банката.