Стана ясно кога изплащат пенсиите през ноември

Изплащането на пенсиите през ноември 2025 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 ноември 2025 г. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) по повод изплащането на пенсиите.

Обезщетения за майчинство и безработица

На 4 ноември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Наскоро НОИ обяви, че размерът на средния осигурителен доход, които служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии за страната за месец август 2025 г. е 1858,85 лв. , а средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2024 г. до 31.08.2025 г. е 1780,84 лв.

