Легенда предложи съотборник на Бербатов и себе си, за да спасят Тотнъм от изпадане

Клубът от Висшата лига Тотнъм е в много сериозна криза. „Шпорите“ се намират на 16-то място в първенството и само на точка от зоната на изпадащите. Те са в серия от 12 мача без победа в Англия, като 8 от тези срещи завършиха със загуба за тях. Томас Франк беше уволнен от мениджърския пост, но и неговият наследник Игор Тудор не се справя начело на Тотнъм. Затова легендата на лондонския клуб Глен Ходъл предложи Роби Кийн да поеме кормилото.

Глен Ходъл предлага Роби Кийн за мениджър и себе си за помощник

Роби Кийн, който е бивш съотборник на Димитър Бербатов в Тотнъм, в момента е треньор на унгарския Ференцварош. Той е действащ шампион във вътрешното първенство и наскоро отстрани българския Лудогорец на плейофния кръг в Лига Европа. Още по-интересно е, че Глен Ходъл предложи самия себе си за помощник на Кийн. Ходъл е безспорна легенда на „шпорите“, като е изиграл 490 мача за тях, в които е вкарал 110 гола в периода 1975-1987 г. Англичанинът дори води Тотнъм от март 2001 г. до септември 2003 г.

„Роби се справя чудесно“

Ето какво каза Глен Ходъл: „Мисля, че бих се завърнал, да. Особено в Тотнъм, това е моят клуб. Подкрепям ги от осемгодишна възраст и са част от живота ми. Роби се справя чудесно като млад мениджър, така че бихме имали стабилна основа с някой като него и някой опитен като мен. Това би било добра формула в много отношения. Мисля, че подобен ход би бил добър, независимо дали съм аз или някой друг. Въпросът всъщност е дали самия Роби е готов да поеме такава работа в този момент. Въпреки че, казвайки това, аз започнах първата си мениджърска работа в 30-те си години.

На колко бях? На 34? Да, на 34. Така че бях много, много млад. В някакъв момент трябва да направиш този ход и да се учиш в движение. Но може да се учиш, като в същото време имаш известен опит около себе си. Поглеждайки назад, аз също бих могъл да се възползвам много от една такава ситуация навремето“.

