Отбелязваме Андреевден на 30 ноември: Какво да направим, за да имаме късмет?

По традиция на 30 ноември православната църква почита паметта на Св. апостол Андрей Първозвани – един от най-близките ученици на Христос. В българската традиция Андреевден е не само църковен празник, но и крие много символика.

Още преди векове старите българи са свързвали деня с плодородието, началото на зимата и надеждата за „порастване“ на всичко хубаво през новата година. Народът вярва, че от този ден „слънцето тръгва към лятото“, макар и невидимо. Затова във всяка дума и действие се вплита послание за нарастване, късмет и благополучие.

Традиции и обичаи на празника

Както може би всеки знае, един от най-популярните обичаи е варенето на различни зърнени култури – царевица, боб, леща, жито, бакла. Неслучайна е и народната мъдрост, която повелява „Да расте всичко, както расте вареното зърно.“ В миналото жените избирали най-хубавите зърна от хамбара, за да „захранят“ годината по най-добрия начин.

Какво се прави на Андреевден за късмет?

1. Приготвя се ястие от зърна

Честно казано, това е най-важният ритуал. Може да сготвите супа, може и яхния със смесени зърна, например боб, леща, нахут и т.н. Важното е да присъстват „нарастващи“ продукти – те носят успех и преодоляване на трудностите.

2. Благодари се за всички блага

Този ден се смята за енергийна граница, тоест зимата започва истински, без значение каква е температурата навън. Затова е добре да отправим благодарност за отминалия период и да си пожелаем спокойствие и светлина през студените месеци.

3. Стартира се ново начинание

Много хора вярват, че Андреевден е подходящ момент за поставяне на начало – проект, идея, промяна. Каквото започне човек на този ден, „ще порасте“ и ще даде плод.

4. Прави се нещо добро

Подарък, дарение или просто добра дума – вярва се, че доброто, дадено на Андреевден, се връща двойно през следващата година.

Какво НЕ трябва да правим, за да не привлечем лош късмет?

1. Не се работи тежка физическа работа

Особено плетене, тъкане и шиене. Според вярванията може да се „зашият“ късметът или здравето.

2. Не се водят спорове и скандали

Думите на Андреевден тежат повече. Негативните намерения могат да „пораснат“ също като зърното, а надали някой иска това.

3. Не се изхвърля хляб

Хлябът е символ на плодородие. На този ден е грях да се разпилява – поверието гласи, че домът ще бъде лишен от благодат.

4. Не оставяйте дома мрачен

Запалена свещ, лампа или огън в камината създават „светлина за пътя на слънцето“ през зимата.