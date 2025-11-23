Владислав Горанов: Не би трябвало да има размествания по бюджета

Не би трябвало да има размествания по бюджета. Това обясни пред БНР бившият финансов министър Владислав Горанов. "Бюджетът е една комуникация. Той е това, което сегашното коалиционно мнозинство би подкрепило. Днес нямаше да си говорим за еврозоната и ползите от нея, нямаше да си говорим дори за бюджет, ако не беше стартирало съществуването на това коалиционно мнозинство", каза той.

Горанов отвърна на критиките на акад. Николай Денков, който също взе участие в предаването "Неделя 150": "Понеже е бил министър-председател и се похвали колко са увеличили пенсиите. Ето тук е генезисът. Във времето след 2020 година стартира една политическа криза, която все още не е приключила. Тя ще приключи, когато популизмът отстъпи място на реалната политика. Борисов се пошегува, че наддаването в политиката прилича на онази приказка за сватбата, на която задали въпроса: "Ние кравата и телето сега ли трябва да ги даваме, или после". Този тип комуникация с публиката определям като краен популизъм и това трябва да спре. Но как да спре, когато например държавният глава, който няма много общо с фискалното управление, което е запазена територия за Министерския съвет по Конституция, излиза и казва през месец август: "Народът обеднява". В същото време са отчетени седем милиарда повече разходи за пенсии и заплати спрямо същия период на миналата година. В момент, в който политическият дебат е толкова объркан, добре, че все пак успяваме да направим някакво управление“, категоричен бе бившият финансов министър.

„Със сигурност българинът никога не е бил по-богат в своята хилядолетна история спрямо днес. Утре ще е още по-богат. Вече е един от най-богатите жители на Балканския полуостров. Вече може да се движим спокойно между всяка част на България“, отбеляза още Горанов.

"Тук ще спомена, че Асен Василев взе парите за магистрала "Хемус", която оттогава досега поскъпна тройно. Минаха 5 години от нашия живот, но магистрала "Хемус" няма", каза още той.

Бившият финансов министър смята, че "политическата криза ще приключи в момента, в който изтече вторият мандат на президидента Румен Радев". "Докато той се явява един разединител и задава допълнително напрежение в политическата система, способността тя да се самоуспокои намалява. 2-3 години на практика управляваше изпълнителната власт. Докара Асен Василев като министър на финансите, а Кирил Петков – на икономиката", категоричен бе Горанов.

Асен Василев разврати разбирането за управление на публичните финанси, заяви още Владислав Горанов. "Предупреждавахме, че идеята, че можеш през дългове да направиш едно общество по-богато е грешна. Тази лавина се завъртя и тя няма да бъде лесно успокоена без широк политически консенсус. Много далече сме от балансиран бюджет", смята той.

Стигнахме до днешната ситуация в резултат на натрупване на политическо напрежение, обобщи Горанов. "Това доведе до фрагментация в обществото. Част от избирателите загубиха интерес към участие в изборния процес. Трябва още малко време, за да се излекуваме. Поздравявам всички, които участват в управлението, защото това има политическа цена", каза той.

Дали сме си дума, че следващият бюджет ще бъде направен в по-спокойни времена, отбеляза бившият финансов министър. "Надявам се през следващата година да дойде времото за разум. Тази година беше времето на присъединяването към еврозоната, на успокояване на политическия терен", обясни още Горанов.

Той коментира и случващото се около задържания варненски кмет Благомир Коцев. "Ние с Борисов сме били арестувани. Знаем, че не е приятно. Не е случайно, че след задържането на Благомир Коцев Борисов настояваше да бъде освободен и мярката му да бъде изменена. Това обаче не е преценка на политиците. За разлика от лицемерната позиция на някои представители на ПП, ние имаме последователна линия- каквото каже съдът, това е меродавно. Няколко инстанции не промениха мярката на Благомир Коцев, но това не е повод неговите правомощия на кмет да бъдат прекратени от Общинската избирателна комисия", категоричен е той.

Искаме да спечелим Варна на избори, които се провеждат по правилата на играта, подчерта Владислав Горанов от партия ГЕРБ. "Благомир Коцев е медийна креатура. Уволни всички читави експерти в администрацията на Варна. Ще дойде време да чуете това, заради което съдът не го пускаше досега. Чувал съм страховити истории. Но беше важно да заявим нашата принципна позиция, че ако трябва Коцев да получи присъда, тя не трябва да е от Общинската избирателна комисия. Трябва да е от българския съд", обяви още Горанов.

