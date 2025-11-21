Шпиониралите за Русия българи се оказаха свързани с мрежа за пране на милиарди долари

Бившият оперативен директор на германската Wirecard и руски шпионин Ян Марсалек и мрежата от български шпиони, която той ръководеше във Великобритания, се оказаха свързани със схема за пране на пари на стойност милиарди долари. Тя свързва улични наркодилъри със санкционирани руски олигарси, съобщава Financial Times. Две мрежи за пране на пари, известни като Smart и TGR, са били използвани от руските разузнавателни служби в опит да се осигури финансиране на българските шпиони на Марсалек, казват от Националната агенция против престъпления на Обединеното кралство (NCA).

Лидерът на българската шпионска мрежа Орлин Русев беше осъден на 10 години и осем месеца затвор през май заедно с петимата си съучастници, всички от които бяха осъдени за шпионаж в полза на Русия или се признаха за виновни в това: Тежки присъди за шестимата българи, обвинени в шпионаж в полза на Русия.

По време на процеса стана ясно, че групата е извършвала операции във Великобритания, Австрия, Испания, Германия и Черна гора. Те са били насочени към разследващите журналисти Христо Грозев и Роман Доброхотов, както и към руски дисиденти и политически фигури: Христо Грозев през шпионски очила: Архивът по делото срещу осъдените българи в Лондон (ВИДЕО, СНИМКИ).

Мрежите за пране на пари

Връзката с Марсалек е най-новото разкритие в продължилото години разследване на NCA срещу Smart и TGR, които използват криптовалута за прехвърляне на пари за престъпници и лица, подложени на западни санкции.

Снимка: iStock, илюстративна

Мрежите използват куриери във Великобритания и други страни, за да събират пари в брой, генерирани от търговия с наркотици, доставка на огнестрелни оръжия и организирана имиграционна престъпност, в замяна на криптовалута. Парите в брой след това се изпращат тайно на престъпници или санкционирани лица в други страни.

Според NCA лица, свързани с руските разузнавателни служби, са се опитали да използват мрежата Smart за финансиране на българските шпиони през лятото на 2023 г., след като полицията е арестувала повечето членове на групата. Марсалек е бил локализиран в Москва по това време. Австриецът живее в Русия, след като Интерпол издаде „червена бюлетина“ за арест за предполагаемата му роля в скандала с Wirecard. Компанията стана неплатежоспособна и фалира през 2020 г. Марсалек отговаряше за дейността на Wirecard в Азия, където фирмата за обработка на плащания призна, че близо 2 милиарда евро в брой, които уж е държала, не съществуват.

Според разследващите Марсалек е бил вербуван от руските разузнавателни служби вероятно през 2010 г.

Националната агенция против престъпления на Обединеното кралство смята, че схемата с прането на пари е била използвана от олигарси до картела "Кинахан" - ирландски трафиканти на кокаин, свързани с многобройни поръчкови убийства. "Ние свързваме търговията с наркотици в нашата общност с най-високите нива на организираната престъпност, геополитиката, избягването на санкции, руския военнопромишлен комплекс и дейностите, свързани с държавата“, заяви заместник-директорът на NCA за икономически престъпления Сал Мелки, цитиран от Financial Times.

„Така че наистина можем да проследим ясна връзка между някой, който купува кокаин в петък вечер, и геополитическите събития, които причиняват страдания по целия свят", добави той.

Снимка: Getty Images

Операция "Дестабилизирай"

Smart се управлява от Екатерина Жданова - руска гражданка, която се е появявала на кориците на бизнес списания в Русия и е била подложена на санкции от САЩ през 2023 г. Жданова е в ареста във Франция.

Ръководител на TGR е Джордж Роси - украински гражданин, роден в Русия, който също е санкциониран от САЩ.

Разследването на NCA на мрежите за пране на пари е известно като Операция "Дестабилизирай“. Великобритания е извършила 128 ареста и е конфискувала над 25 млн. лири в брой и криптовалута. Разследването подчертава готовността на руската държава да работи с организирани престъпни групи, за да противодейства на западните санкции след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Ян Марсалек е работил като независим разузнавателен сътрудник за руските шпионски агенции и е възложил на българската шпионска мрежа редица операции по наблюдение и саботаж в цяла Европа. Австриецът не е обвинен в шпионаж от британските власти.

На заглавната снимка: Осъдените Бисер Джамбазов и Катрин Иванова по време на празненство на своята организация - Българска социална платформа.