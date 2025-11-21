"Устойчивост на публичните финанси": Теменужка Петкова защити първия бюджет в евро

По отношение на фискалната политика се запазва приоритетът за гарантиране на дългосрочната устойчивост на публичните финанси с цел повишаване на доверието в страната и създаване на предвидима инвестиционна и стопанска среда. Това каза министърът на финанссите Теменужка Петкова от парламентарната трибуна по време на представянето на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Финансовият министър уточни, че параметрите на разходите са съобразени с възможностите на бюджета за финансиране на политиките, както и с перспективите за развитие на публичните сфери, фискалните цели и приоритетите на правителството.

Министърът добави, че бюджетът ще позволи да се продължат и реализират важни за регионите проекти.

"Проектът на бюджет 2026 г. се изготви в съответствие с първия средносрочен фискалноструктурен план на Република България за периода 2025-2028 г., който съдържа приоритети, политики, реформи и планове за инвестиции в средносрочен хоризонт. Съответно същите се отразиха и в националните бюджетни документи", заяви Теменужка Петкова. ОЩЕ: В името на бюджета: Депутатите ще работят много днес

Основни числа

Максималният размер на държавния дълг към края на 2026 г. е определен на 37,6 млрд. евро, а допустимият нов дълг – 10,44 млрд. евро, включително 3,26 млрд. евро заем по европейската програма SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Фискалният резерв трябва да бъде не по-малък от 2,4 млрд. евро. Общините ще получат 4,53 млрд. евро обща субсидия за делегираните от държавата дейности и още 255 млн. евро за капиталови разходи. Предвидени са и 42,2 млн. евро трансфери за достигане на минималната работна заплата в местните дейности.

Предвиденият бюджетен дефицит в първия ни бюджет в евро е 3,857 млрд. евро - точно 3% от БВП. Превидените приходи са в размер на 31,283 млрд. евро, докато разходите са 17,676 млрд. евро. В разходната част обаче влизат и бюджетните трансфери – общо 16,254 млрд. евро, като тук влизат държавното обществено осигуряване (ДОО) с 6,329 млрд. евро, общините – 5,107 млрд. евро и бюджета на НЗОК – 2,378 млрд. евро. Вноската ни в Европейския бюджет е 1,209 млрд. евро. ОЩЕ: Министерството на финансите публикува историческия първи бюджет в евро