Удар по бюджета с по-висок данък: "Формула" как хазната ще бъде мамена законно

За нова опасност що се отнася до данъчни приходи в българския бюджет алармира Владислав Панев, бивш депутат от "Демократична България" и бивш съпредседател на Зеленото движение. Той визира данък дивидент и идеята той да бъде увеличен, за да се бори със сивата икономика. Панев предупреди, че с вдигането на този данък просто ще бъде приложена законна данъчна хватка от бизнеса, за да не го плаща.

Още: Драгомир Стойнев: Управляващите обмислят вдигане на данъка върху дивидентите двойно

"Представете си, че сте собственик на фирма и досега сте нямал нищо против да плащате данък печалба и след това още 5% данък дивидент. Общо 15. Сега обаче единият данък скача двойно. Какво ще направите?", попита риторично Панев. Отговорът, според него: "Ще си увеличите заплатата до размера на цялата печалба на фирмата. Така ще плащате към хазната само 10% данък общ доход (при условие, че и досега се осигурявате на максимума). В същото време ще избегнете 10% дабъл печалба (фирмата вече няма да има такава) и 10% данък дивидент"

"Какво излиза накрая? Досега държавата ще е прибирала 15%, а вече те ще са само 10. И всичко това е без някой да минава в сивата икономика, всичко е по банков път и на чисто. И това със сигурност няма да е изолиран случай", предупреди Панев.

Пред БНТ проф. Гарабед Минасян се възмути от поведението на властта за държавния бюджет и напомни, че през пролетта официално финансовото министерство е предвиждало инфлация от 2%, а през есента - над 3%, до 3,5%. Така ли ще я караме, защо нашата инфлация върви толкова повече спрямо средната европейска, попита Минасян.

Още: Теменужка Петкова за бюджета: Призовавам за още малко търпение (ВИДЕО)