UniCredit отправи официално предложение за придобиване на Commerzbank

Италианската банкова група UniCredit официално отправи оферта за придобиване на Commerzbank чрез размяна на акции, с цел да увеличи влиянието си в базирания във Франкфурт на Майн кредитор въпреки силната съпротива в Германия. Базираната в Милано банка, която постепенно увеличава дела си и вече контролира близо 30 на сто от акциите на Commerzbank , съобщи днес, че възнамерява да изкупува допълнителни акции до 16 юни, когато изтича доброволната оферта.

Сделка за 35 млрд. евро

Италианската банка предлага 0,485 нови свои акции за всяка ценна книга на Commerzbank, като по този начин оценява германския кредитор на малко под 35 млрд. евро.

Според това предложение акция на германската банка е оценена на около 30,80 евро, което е премия от 4 на сто спрямо цената на книжата към 13 март. На база средната цена за последните три месеца, стойността на офертата достига 34,35 евро на акция.

Италианската банка не очаква да си осигури контролен пакет чрез доброволната оферта. В момента акциите на Commerzbank се търгуват около 35 евро, което прави малко вероятно голям брой инвеститори да продадат своите дялове.

Германското правителство, което притежава малко над 12 на сто от капитала на Commerzbank, обяви, че няма да продава своя дял и подкрепя независимостта на кредитора. Ръководството на банката, работническият съвет (орган от служителите, който представлява интересите им пред ръководството) и работниците също се противопоставят на офертата, която определят като „враждебна“.

Опасенията в Германия са свързани най-вече с възможни съкращения на работни места. UniCredit вече представи план за преструктуриране, според който при успешна сделка в Германия могат да бъдат съкратени около 7000 работни места.