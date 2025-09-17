УниКредит" вече държи 29 процента от акциите на "Комерцбанк"

Италианската банка "УниКредит" вече държи пълен контрол върху 29 процента от акциите на германската "Комерцбанк", съобщиха Ройтерс и БТА, позовавайки се на изявление на главния изпълнителен директор Андреа Орчел. По думите му ръководената от него банка вече има пълен контрол върху физическите акции на германския кредитор.

Орчел уточни, че институцията не е подложена на натиск по отношение на дела си и че рискът от спад в цената на книжата е бил покрит, като е осигурена възвръщаемост от 20 на сто. По думите му банката може да изчака развитието на пазара. От "Комерцбанк" отказаха коментар по темата.

Орчел заяви, че Германия е един от трите ключови пазара, които биха означавали значителна промяна за "УниКредит" по отношение на бъдещи придобивания, заедно с Италия и Полша. Бизнесът в Германия не е абсолютно необходим, но при подходящи условия може да донесе значителна добавена стойност, допълни той.

Още: Ще се появи ли първата много голяма европейска банка?

Италианската банка потвърди намерението си да разшири влиянието си в "Комерцбанк", като отново използва форуърдни договори. С тези деривати кредиторът си осигури достъп до ценните книжа на "Комерцбанк" и в момента е най-големият акционер в институцията.

ЕЦБ е поискала от "УниКредит" да ограничи бизнеса си в Русия