Уолстрийт чупи рекорди, трета компания вече струва над 4 трилиона долара

28 октомври 2025, 17:33 часа 223 прочитания 0 коментара
Водещите борсови индекси в Ню Йорк отвориха търговската сесия на рекордни нива на фона на оптимистични прогнози за гиганта в здравеопазването UnitedHealth Group и доставчика на колети UPS, предаде Ройтерс.

В същото време книжата на Apple за първи път се оценяват на над 4 трилиона долара. Благодарение на силното търсене на най-новите модели на iPhone, Apple става третата американска технологична компания, чиято капитализация преминава този праг.

Акциите на Apple поскъпнаха с 0,2 на сто до 269,2 долара за брой в началото на търговията, достигайки рекордно равнище и преминавайки прага от 4 трилиона долара.

Промишленият Dow Jones Industrial Average наддаде с 207,8 пункта или 0,44 на сто до 47 752,35 пункта.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 22,6 пункта или 0,33 на сто до 6897,74 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite добави 129 пункта или 0,55 на сто до 23 766,46 пункта.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
