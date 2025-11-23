Най-великия обрат в историята на Формула 1? Какво трябва да направи Верстапен, за да спечели пета поредна титла

Макс Верстапен все още е в борбата за петата си поредна титла във Формула 1 след двойната дисквалификация на пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри в Гран при на Лас Вегас. Верстапен направи всичко възможно срещу мощта на Макларън на пистата във Вегас, след като се възползва от грешка на Ландо Норис и излезе начело още на старта. След това нидерландецът успя да се откъсне, както често е правил през кариерата, и спечели убедителна победа в "Града на греха".

Доминация на Верстапен и двойна дисквалификация за Макларън във Вегас

Норис завърши на повече от 20 секунди зад него на втората позиция, а Джордж Ръсел от Мерцедес допълни подиума. Пиастри, който преди два кръга сдаде върха в класирането на съотборника си, финишира четвърти, следван от Андреа Кими Антонели от Мерцедес. Въпреки победата, шансовете на Верстапен за пета титла изглеждаха минимални, но все пак реални. Вероятността стана още по-голяма, след като след края на състезанието ФИА дисквалифицира Норис и Пиастри заради прекомерно износване на планките на болидите им.

Така след дисквалификацията на Норис и Пиастри, Верстапен е само на 24 точки зад британеца и наравно с австралиеца преди последните две състезания - в Катар, където има и спринт, и Абу Даби. Ако Норис завърши пред двамата си съперници следващата седмица в Катар, той ще спечели първата си титла, но миналото показва, че звездата на Макларън често се проваля, когато светлините са най-ярки. А желанието и упоритостта на Верстапен неведнъж за доказвали, че той е способен на чудеса.

Как Верстапен може да спечели титлата във Формула 1 през 2025 г.

Доминиращата победа на Верстапен във Вегас доказва, че Ред Бул вероятно ще има темпото да се бори с Макларън в последните две състезания от сезона, а със спринта в Катар, което дава общо 58 точки, всичко е възможно. За да стане шампион, Верстапен трябва да спечели и двете оставащи състезания и спринта в Катар, докато Норис трябва да завърши четвърти или по-ниско (не повече от 33 точки) в двете оставащи състезания, а Пиастри трябва да завърши втори или по-ниско.

Ако Верстапен пропусне победата в спринта, но все пак триумфира и в двете Гран При, Норис ще трябва да събере повече от 25 точки, а Пиастри – поне 49, за да запази титлата в обсега си. Въпреки това, както се видя в Лас Вегас, ако Норис не успее да спечели точки в Катар, а Верстапен спечели, нидерландецът ще влезе в последния състезателен уикенд като лидер в класирането пред пилотите на Макларън.

