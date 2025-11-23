Ябълка на раздора между Франция и Германия: Шесто поколение европейски изтребител (ВИДЕО)

Томас Прецл е откровен по отношение на проекта FCAS (Future Combat Air System). "Искаме да разработим и построим добър боен самолет", казва той. Това може да се постигне най-добре без Dassault и без да се навреди на германо-френските отношения, заяви наскоро председателят на Съвета за отбранителни и космически проекти на Airbus. Прецл подготвя служителите на отбранителното подразделение на Airbus за възможността за прекратяване на проекта FCAS с френския му партньор Dassault – поне в сегашния му вид, пише Die Welt.

Това би означавало край на най-амбициозния и най-голям отбранителен проект в Европа. Сегашният проект Future Combat Air System (FCAS) е за нов изтребител (New Generation Fighter). Моделът от шесто поколение все още не е получил име. Официално се очаква системата да заработи до 2040 г. Оценките на разходите все още са в процес на изчисляване. Очаква се разработването и първоначалните поръчки да струват поне 100 милиарда евро.

Новият изтребител, който ще наследи Eurofighter и френския Rafale, ще бъде придружаван от безпилотни летателни апарати известни като Remote Carriers. Всичко това ще бъде интегрирано в Combat Cloud, суперсофтуерна система за управление. Всички военни активи, от сушата и морето до Космоса, ще бъдат взаимосвързани.

Системата е предназначена да направи Европа по-малко зависима от Съединените щати.

От обединение към разединение

Идеята за проекта FCAS възниква още по време на мандата на канцлера Ангела Меркел. През 2017 г. Меркел и френският президент Еманюел Макрон обявяват намерението си да разработят съвместен изтребител. Испания се присъединява към проекта през 2019 г. Основната идея е, че Европа трябва да поеме собствената си сигурност.

Амбициозните очаквания сега отстъпиха място на разочарование и спорове относно разпределението на задачите и компетенциите. В центъра на конфликта е въпросът кой ще ръководи FCAS и какъв дял от добавената стойност (печалбата) ще получи всеки участник.

Първоначално Франция, представлявана от авиационния концерн Dassault Aviation, Германия (Airbus Deutschland) и Испания (Indra Sistemas) се споразумяха за равно разделяне на проекта. Главният изпълнителен директор на Dassault Ерик Трапие обаче настояваше за лидерство и дори предвиждаше сам да разработва изтребителя.

Dassault претендира за водеща роля както в техническо, така и в организационно отношение. Според медийни материали, Dassault е поискала до 80% от проекта - твърдение, което компанията в момента отрича, като същевременно запазва желанието си за централна лидерска роля. Airbus Deutschland и федералното правителство, от друга страна, настояват за спазване на постигнатите по-рано споразумения.

Твърди се, че отношенията между Airbus и Dassault са се влошили. Прецл го обобщи по следния начин: "Партньорството се гради върху сътрудничество, а не върху конфронтация".

Междувременно спорът достигна най-високите политически нива. Канцлерът Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон обявиха този въпрос за приоритет. Министрите на отбраната на двете държави трябваше да разработят "реалистична перспектива" за по-нататъшно сътрудничество, но ключовите срокове минаха без резултат. Сега се очаква решение за бъдещето на FCAS до края на годината.

Френският министър на отбраната има съмнения

Следващата фаза на развитие в момента се обсъжда. Нейната цел е до 2028-2029 г. да има налични годни за полет прототипи и да се отпуснат допълнителни средства за развитие.

В момента в Берлин се обсъждат различни сценарии. "FCAS не е задължително да се провали, ако Dassault се оттегли от проекта. Airbus би могъл да построи нов боен самолет с други партньори", казва един информиран източник. Специалистите на Airbus разполагат с необходимите знания и опит. А френско-германският съюз би могъл да продължи да съществува, както се вижда от създаването на съвместния военно-промишления концерн KNDS.

Не само ръководителят на Dassault, но и новият френски министър на отбраната Катрин Вотрен обаче се съмнява във възможностите на Германия. В интервю за Europe 1 тя наскоро заяви, че в момента на Германия ѝ липсва експертен опит за самостоятелно производство на изтребители. Всъщност от Втората световна война насам Германия е участвала в производството на бойни самолети само чрез съвместни проекти, като например Tornado или Eurofighter.

Алтернативи

Изоставянето на FCAS в сегашния му вид не би било първият път, когато съвместното производство на изтребители с Франция е прекратено. През 80-те години на миналия век няколко европейски страни членки на НАТО разработваха проект, наречен "Европейски изтребител". През 1985-1986 г. обаче Франция се оттегли от проекта и разработчиците поеха по различни пътища.

Разделението произтича от различни мнения относно предназначението на изтребителя, което е бъде ябълка на спора днес. Франция се нуждае от модел, способен да излита от самолетоносачи, което ограничава теглото, докато Германия се нуждае от модел с по-голям обхват, за да удължи времето между дозарежданията във въздуха.

Признаците за провал се увеличават. Financial Times наскоро съобщи, че Германия и Франция се отказват от разработването на съвместен изтребител и вместо това ще се съсредоточат върху съвместната система за командване и контрол "Combat Cloud".

В случай, че Dassault се оттегли от проекта, вече активно се обсъждат потенциални алтернативи. В Берлин вариантите по План Б включват Швеция и отбранителната компания Saab, производителят на изтребителя Gripen ("Грипен"). В този проект участват Обединеното кралство, Италия и Япония. Очаква се изтребител GCAP да влезе в експлоатация в края на 30-те години на XXI-ви век, по-рано от проекта FCAS.

Потенциално партньорство с Швеция би могло да се основава на положителния опит в двустранни оръжейни проекти. Например, Saab модернизира фрегатите от клас F123. Saab участва и в проекта за крилати ракети Taurus (Таурус).

Очевидно е, че проектът FCAS е под нарастващ натиск поради постоянните забавяния. Така нареченият изтребител от шесто поколение би представлявал технологичен пробив, следвайки последните разработки в Китай и Съединените щати. Американските и китайските прототипи на самолети от това поколение обаче вече летят или са в напреднал етап на разработка.

Освен това, конкуренцията zа изтребителите става все по-ожесточена. Например, Турция разработи Kaan, изтребител от пето поколение, който се очаква да влезе в експлоатация до 2030 г. Турция поръча 20 Eurofighter от Великобритания като временна мярка, докато Kaan влезе в експлоатация.

Засега никой не иска да спекулира с експортните перспективи на FCAS. Първо, трябва да се определи кой ще го произвежда. И дали изобщо ще бъде построен.

Автор: Герхард Хегман, за Die Welt

Превод: Ганчо Каменарски