Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила

Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила, армията ѝ не може да бъде намалена, което я прави уязвима за атака, а Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде „Ройтерс“.

Днешното изявление на Фон дер Лайен идва, докато висши служители от САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия провеждат преговори в Женева, за да обсъдят проекта на Вашингтон за план за прекратяване на войната в Украйна.

„Ние се споразумяхме по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна. Нека подчертая три от тях. Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила“, каза тя. „Второ, като суверенна нация не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха оставили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност“, се казва в изявлението.

„Трето, централната роля на Европейския съюз в осигуряването на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Те са избрали европейска съдба“, заяви Фон дер Лайен.

"От всички ужаси на войната на Русия, нищо не реже по-дълбоко от това. Десетки хиляди момчета и момичета остават в капан в Русия, уплашени и копнеещи за любимите си хора. Трябва да поставим тези деца на челно място в световния дневен ред", завършва председателката на Комисията.

Зеленски с призив

Володимир Зеленски заяви, че неговият екип вече има първоначално разбиране, че американският план може да включва няколко ключови точки, съществени за националните интереси на Украйна. Според президента той е получил първите кратки доклади от преговорите и продължава да работи с екипа си, за да гарантира, че всички елементи на бъдещия документ са „наистина ефективни“ и водят към основната цел — прекратяване на клането и постигане на справедлив мир.

Същевременно той призова съюзниците на Украйна да ѝ помогнат за противовъздушната отбрана „Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да посява семената за бъдещ конфликт“, заяви Фон дер Лайен в изявление.