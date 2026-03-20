Задава ли се рецесия в еврозоната: Прогноза от ЕЦБ

20 март 2026, 15:10 часа 440 прочитания 0 коментара
Сценариите, изготвени от Европейската централна банка (ЕЦБ), не предвиждат "рецесия“ в еврозоната. Това каза днес Франсоа Вилроа дьо Гало, управител на "Банк дьо Франс“ и член на Управителния съвет на ЕЦБ в интервю за специализираното издание "Бурсорама“, цитирано от "Франс прес". Той припомни, че ЕЦБ вчера представи три основни сценария за развитието на икономическата ситуация, както и четвърти, по-оптимистичен вариант.

"Никой от сценариите не включва рецесия“

"Никой от тези различни сценарии не включва рецесия“, подчерта той, коментирайки въпроси, свързани с евентуални последици от трайно високи цени на петрола над 120 долара за барел.

Франсоа Вилроа дьо Гало отхвърли и опасенията за стагфлация - едновременно забавяне на икономиката и устойчиво висока инфлация. По думите му подобен сценарий не е налице.

Той уточни, че цените на енергията са само част от инфлацията, като във Франция те имат относителен дял от около 9 на сто в ценовия индекс, от които едва 4 на сто се отнасят до петролните продукти, включително горивата на бензиностанциите.

"От изключително важно значение е да се избегне разпространението на ценовия натиск към останалото потребление“, отбеляза управителят на френската централна банка.

Вчера ЕЦБ остави без промяна основния си лихвен процент на ниво от 2 на сто въпреки повишението на цените, свързано с войната в Близкия изток, като същевременно подчерта нарастващата несигурност в икономическите перспективи.

"Посланието на ЕЦБ е за повишено внимание“, коментира решението на финансовата институция Франсоа Вилроа дьо Гало.

Пламен Иванов Отговорен редактор
ЕЦБ рецесия европейска икономика Европейска централна банка цени на горивата
