След палежа: Унищожиха и хиляди декара посеви на земеделец от ямболско село

Поредно посегателство срещу земеделскя производител Николай Димов от ямболското село Стефан Караджово. Година, след като беше опожарена земеделската техника, сега са унищожени над 2 000 декара с посеви. Предполага се, че са отровени с пестициди, които са били пръскани с дрон. Въпреки сигналите до полицията и прокуратурата, нищо не се променя. Фермерът прави собствени разследвания и продължава да чака справедливост и правосъдие. А щетите, които търпи, се измерват в стотици хиляди.

"Унищожени са площи, напръскани с тотален хербицид - поне според мен, въпреки че все още няма официално заключение. Преди два-три дни тук имаше комисия от БАБХ, която взе проби от всички засегнати площи. Предполагам, че резултатите ще излязат в четвъртък", заяви той в ефира на Нова телевизия.

По думите му третирането на засегнатите площи е било около 24-25 април. Около засетите площи няма следи от наземна техника и затова стигнал до извода, че пръскането е извършено с дрон.

"Получих информация от колеги и така стигнах до предполагаемия извършител. Няма резултат от предишното разследване за палежа. Дори в петък имам призовка да се явя в Областната дирекция в Ямбол, за да ми бъдат предявени материалите по делото. Предполагам, че разследването ще приключи без открит извършител, въпреки доказателствата, които представихме", сподели Димов.

В текущия случай разследването върви по тази линия за пръскане със земеделски дрон. "Открихме марката на дрона и се свързах със собствениците на фирмата, която ги продава. Всеки дрон има своеобразна „черна кутия“, която записва полетите. Много лесно може да се установи къде е летял и какво е извършвал", посочи той.

И обясни, че става дума за негов конкурент, срещу когото той е подавал много сигнали за злоупотреби с евросредства. "Резултатите от разследването показват, че този човек има много силен чадър. Не се вземат никакви мерки за спиране на набезите. Имам щети и по посевите от техни животни. Дори тази сутрин в офиса ме чакаха постановления за прекратяване на производства и откази за образуване на досъдебни производства. Въпреки че това е рецидив, животните им постоянно влизат в блоковете ми. Наел съм и охранителна фирма, но посегателствата не спират", подчерта земеделецът.