След палежа: Унищожиха и хиляди декара посеви на земеделец от ямболско село

07 май 2026, 7:49 часа 836 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Поредно посегателство срещу земеделскя производител Николай Димов от ямболското село Стефан Караджово. Година, след като беше опожарена земеделската техника, сега са унищожени над 2 000 декара с посеви. Предполага се, че са отровени с пестициди, които са били пръскани с дрон. Въпреки сигналите до полицията и прокуратурата, нищо не се променя. Фермерът прави собствени разследвания и продължава да чака справедливост и правосъдие. А щетите, които търпи, се измерват в стотици хиляди.

"Унищожени са площи, напръскани с тотален хербицид - поне според мен, въпреки че все още няма официално заключение. Преди два-три дни тук имаше комисия от БАБХ, която взе проби от всички засегнати площи. Предполагам, че резултатите ще излязат в четвъртък", заяви той в ефира на Нова телевизия.

По думите му третирането на засегнатите площи е било около 24-25 април. Около засетите площи няма следи от наземна техника и затова стигнал до извода, че пръскането е извършено с дрон.

"Получих информация от колеги и така стигнах до предполагаемия извършител. Няма резултат от предишното разследване за палежа. Дори в петък имам призовка да се явя в Областната дирекция в Ямбол, за да ми бъдат предявени материалите по делото. Предполагам, че разследването ще приключи без открит извършител, въпреки доказателствата, които представихме", сподели Димов.

В текущия случай разследването върви по тази линия за пръскане със земеделски дрон. "Открихме марката на дрона и се свързах със собствениците на фирмата, която ги продава. Всеки дрон има своеобразна „черна кутия“, която записва полетите. Много лесно може да се установи къде е летял и какво е извършвал", посочи той.

И обясни, че става дума за негов конкурент, срещу когото той е подавал много сигнали за злоупотреби с евросредства. "Резултатите от разследването показват, че този човек има много силен чадър. Не се вземат никакви мерки за спиране на набезите. Имам щети и по посевите от техни животни. Дори тази сутрин в офиса ме чакаха постановления за прекратяване на производства и откази за образуване на досъдебни производства. Въпреки че това е рецидив, животните им постоянно влизат в блоковете ми. Наел съм и охранителна фирма, но посегателствата не спират", подчерта земеделецът.

Палеж Пестициди Николай Димов земеделски производители
Виолета Иванова Редактор
