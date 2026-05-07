BILLA стартира мащабна реконструкция на свой обект в София за над 3 млн. евро

За да компенсира лоялните си клиенти за периода, в който магазинът BILLA на ул. Опълченска 35 в София ще бъде затворен, компанията предоставя специална отстъпка от 10% върху цялата сметка, във всички свои останали обекти.

BILLA продължава своята програма за реконструкция и модернизация на своите обекти в цялата страна. Магазинът на веригата на ул. Опълченска 35 в София ще претърпи мащабна реновация на стойност над 3 млн. евро. Обектът ще бъде затворен за преустройство на 25 май и ще отвори отново врати през септември с изцяло обновена фасада, модерна търговска зала с площ от 1 700 кв. м, оборудвана с последно поколение интериорни решения и повече удобства за клиентите. Заедно с магазина ще бъде изцяло реновиран и първият Обучителен център на BILLA Академия, който отвори врати преди 10 години.

В плана на проекта са интегрирани и редица енергоефективни решения с цел намаляване на негативното въздействие върху природата. Магазинът ще бъде оборудван с фотоволтаична инсталация на покрива, системи за съхранение на енергията, ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети. Отпадната топлина от хладилната инсталация ще бъде утилизирана за отопление на магазина през зимните месеци, а на паркинга ще бъдат изградени зарядни станции за електромобили.

В знак на благодарност към клиентите на обекта, BILLA ще им предостави възможност да пазаруват в останалите магазини на веригата със специална отстъпка от 10% върху цялата сметка за периода на реконструкцията. От отстъпката ще може да се възползва всеки клиент, който е направил покупка в магазина на ул. Опълченска 35 с BILLA Card между 07 и 24 май. Отстъпката се предоставя автоматично при всяко пазаруване с BILLA Card в обект на веригата за периода, в който трае реконструкцията.

На касовата бележка на всеки клиент, отговарящ на условията, ще бъде изписана пълната информация за кампанията. Отстъпката няма да се прилага за продукти от седмични акции (червени цени), артикули с етикет „Сега в BILLA“, оферти с BILLA Card, лоялни програми, тютюн и тютюневи изделия, храна за кърмачета, както и за други стоки с намалени цени.