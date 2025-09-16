Заради еврото: НАП ще проверява за нередности при цените и касовите бележки

В Националната агенция за приходите (НАП) вярваме, че когато бизнесът, гражданите и институциите са добре информирани, те ще спазват законодателството. Това каза във Враца заместник изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за присъединяването на България към еврозоната. Той добави, че ако законът не бъде спазен, от НАП ще има санкции.

Касовите апарати

Контролните функции на НАП се свеждат до две неща, посочи Нанков. Първата контролна функция е да се следи двойното обозначаване на цените, добави той и посочи, че процесът по привеждане на касовите апарати към нормите е почти завършен. Към настоящия момент всички органи по приходите следят за това. Санкции към момента не се налагат, издават се предписания, допълни той. Призовавам бизнеса да не чака последния момент, каза още Нанков, цитиран от БТА.

Още: Готови сме за еврото на 98 процента: Оценка на министър

Втората функция на НАП, по думите на заместник изпълнителния директор на Агенцията, е да се следи за необосновано вдигане на цените и да няма спекулации. Съвместно с другите институции, които са призвани да защитават потребителите, работим заедно, добави той.

Той призова всички потребители да изискват касови бележки, които търговците са длъжни да издават, тъй като те са гаранция за закупения продукт. Върху касовите бележки трябва да фигурират двете цени и официалния курс, при който е станало превалутирането, посочи той.

Ако установите и видите нередности, подавайте сигнали към НАП. Такива се разглеждат и се предприемат контролни действия и няма да останат без разглеждане, каза още Нанков. Той се обърна и към бизнеса с призива да спазва закона.

Още: Желязков увери: Подготвени сме за въвеждане на еврото