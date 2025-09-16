Готови сме за еврото на 98 процента: Оценка на министър

Напредъкът на администрациите в процеса на въвеждане на еврото е около 98 процента. Това съобщи министърът на електронното управление Валентин Мундров във Враца. По думите му министерството поддържа публична електронна платформа с актуални данни по темата, в която се следи напредъка на администрациите. Мундров участва в информационно събитие, част от Националната информационна кампания за присъединяването на страната към валутния съюз.

Готови до края на годината

"Целта ни е до края на настоящата година всички електронни услуги и информационни ресурси да бъдат адаптирани", каза той, цитиран от БТА и поздрави община Враца за това, че администрацията ѝ е напълно адаптирана за работата с еврото.

Още: Малките и средни предприятия ще спечелят от въвеждането на еврото: Прогноза от икономическия министър

Уверен съм, че приемането на еврото ще облекчи и бизнеса, и гражданите, добави министърът. С въвеждането на общата европейска валута ще се премахне необходимостта от конвертиране при трансгранични плащания, ще си осигури по-голяма прозрачност и оперативност, напомни той. В сферата на електронното управление приемането на еврото ще ускори развитието на електронните услуги и ще доведе до по-малка административна тежест, поясни още министърът.

"Нашата задача е да направим този преход прозрачен, сигурен и удобен за всеки един гражданин и вярвам, че с общи усилия ще приемем въвеждането на еврото и това ще бъде стъпка напред към една модерна, просперираща България", допълни Мундров.

Караджов: Пощите са готови за въвеждането на еврото