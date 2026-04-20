Завой на 180 градуса? Еврото може да изненада пазарите

20 април 2026, 9:27 часа 506 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар е по-нисък от края на миналата седмица и вече под нивото от 1,18 към американската валута. Европейската валута бе на значително по-ниски стойности преди това заради силния долар, след началото на война в Иран. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута бе заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1754 долара или под нивото от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1797 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 30 март, когато беше на ниво 1,1454 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 8 април- единната европейска валута бе със стойности от 1,1714 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов Отговорен редактор
