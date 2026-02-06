Полски депутат изравни със земята посланика на САЩ в Полша заради Нобеловата награда за Тръмп

Сериозен скандал избухна в Полша, след като една от силните фигури в полския парламент (Сейм) Роман Гертих използва много силни думи по адрес на американския посланик в Полша Том Роуз. Причината - Роуз обяви, че къса всякакви контакти с председателя на Сейма Влоджимеж Чажасти. Причината - Чажасти не подкрепя раздухваната американска инициатива Доналд Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир през 2026 година. Чажасти открито заяви това, като каза следното: "Тръмп не я заслужава", предаде Deutsche Welle.

Още: Тръмп с писмо до Норвегия? Щом не ми дадохте Нобеловата награда, вече не мисля за мир

В отговор на действията на Роуз, Гертих също реагира - а Гертих е бил вицепремиер и министър на образованието на Полша, макар и през далечните 2006-2007 година. Той има репутация на крайнодесен политик, беше арестуван и по обвинение за пране на пари, но впоследствие ЕК зае официална позиция, че юридическите му защитници са били следени и подслушвани неправомерно от полските власти. За капак Гертих говори пред Европейския парламент през 2022 година, след като AP публикува материал, че смартфонът му е бил заразен с шпионския софтуер "Пегас" (Pegasus) - полският политик разказа за това именно пред ЕП.

Сега, в профила си в социалната мрежа "Х", Гертих каза на Роуз следното - че САЩ са съюзник на Полша и то голям, но времената, в които чужди посолства казвали кой в Полша ще заеме съответен публичен пост, са отдавна отминали. "От полска гледна точка усилията на Доналд Тръмп да получи Нобелова награда за мир, като в същото време окачи своя снимка с най-големия престъпник на нашето време – Путин, са подобни на исканията на (император) Нерон за награди и похвали", заяви Гертих и посъветва Роуз да си смени работата, ако не харесва кой представлява властта в Полша, демократично избрана от поляците. Гертих уточни и, че изобщо не е привърженик на председателя на полския парламент:

Szanowny Panie Ambasadorze!



Pana stanowisko, że nie będzie Pan utrzymał relacji z Marszałkiem Sejmu, którego wybrała większość sejmowa reprezentująca większość Polaków jest zwyczajnie bezczelne. Czasy gdy ambasadorowie dyktowali Polakom, kto ma być kim w Polsce się skończyły i… — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 5, 2026

Още: Откачената делюзия на Тръмп за икономика: Всичко е страхотно, обаче не е и не знае защо (ВИДЕО)

Полският премиер Доналд Туск също в "Х" се обърна към Роуз и му каза, че съюзниците трябва да показват уважение един към друг, а не да се поучават назидателно - поне в Полша така се разбирало партньорството:

Mr.Ambassador Rose, allies should respect, not lecture, each other. At least this is how we, here in Poland, understand partnership.



Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 5, 2026

Отделно, полският депутат обръща внимание и на поредната абсурдна хвалба на самозабравилия се отдавна Тръмп - че бил върнал обратно на света думичката "Коледа". "За да изразите такова мнение, трябва да сте били изолирани през последните няколко десетилетия. Във вашето луксозно имение или на почти безлюден остров":

Trump oświadczył, że przywrócił światu słowo „Boże Narodzenie”, bo nikt go już nie używał.

Aby wygłosić taki pogląd to trzeba było być izolowanym przez ostatnie kilkadziesiąt lat. W swojej luksusowej posiadłości albo na prawie bezludnej wyspie… https://t.co/c17sd0UYif — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 5, 2026