Македонска организация в Албания пробва да припечелва на гърба на македонското малцинство: Получава ли й се?

Македонската организация "Илинден - Тирана", определяна като маргинална в Албания и аналогична с непризнатата в България ОМО "Илинден", се опитва да припечелва пари на гърба на македонското малцинство в Албания. Това прозира в създадения от нея сайт minoritete.al, който претендира да е национална платформа за всички 9 малцинства в страната. Сайтът обаче е източник на реч на омразата срещу българите. Извод, който правим след като преди седмица в него беше публикувана позиция на "Илинден - Тирана" срещу албанския българин Ервис Талюри, в която се отрича съществуването на българите. Също така сайтът далеч не отразява всички малцинства, а само македонското. Но виждаме, че дори и там нещата не са безкористни.

Резонен е и въпросът знаят ли представителите на гръцкото, влашкото, ромското, египетското, черногорското, босненското и сръбското малцинство, че този сайт претендира да е национален за всички малцинства в Албания? И те подкрепят ли този параван, зад който се крие език на омразата и с който една маргинална организация цели печалба? ОЩЕ: Паника сред македонистите заради българите в Албания: Създадоха нов проводник на пропаганда

Снимка на екрана: Minoritete.al

"Добрите намерения и пътят към ада": Как се печели на гърба на македонското малцинство?

Сайтът е частна инициатива на организацията "Илинден - Тирана". Нещо, което самата организация и нейният председател Никола Гюрджай си признават.

Известно ни е, че организацията поддържа два сайта - единият е на нейния вестник "Илинден - Тирана", а другият е новият за малцинствата - minoritete.al.

Сайтът за малцинствата е изграден на WordPress, което е най-популярната система за управление на съдържание CMS. Такива сайтове не са особено скъпи за поддръжка. Еднократен разход има и за изработването на самия сайт.

Видно от съдържанието има дни, в които няма никакви публикации, т.е. едва ли го поддържа повече от един човек, а и изглежда той не е ангажиран цял ден. Между другото - Гюрджай, чиято снимка наднича поне от две-три места в сайта, пък е главен редактор, но едва ли той сам си пише интервютата.

В сайта за националните малцинства в Албания обаче има минимум 5 полета за реклама? Разбира се, не може да кажем точно колко струва тази реклама, защото ценоразпис не е обявен.

С други думи - "Илинден - Тирана" създава сравнително евтин сайт, в който влага минимум усилия, а след това търси рекламодатели, за да печели пари на гърба на македонското малцинство. Казваме на гърба на македонското малцинство, защото другите 8 малцинства са част от "добрите намерения" за създаването на сайта. Де факто - никой дори не ги е упоменал.

Снимка на екрана: minoritete.al

Глоба, че даже и лихва - свързано ли е с езика на омразата?

В раздела "Условия за ползване" сайтът за малцинствата си е въвел и собствени глоби в случай на ползване на съдържание. Вероятно "Илинден - Тирана" и Гюрджай се застраховат, за да могат свободно да разпространяват език на омразата срещу българите.

Така всеки, който ползва изцяло или частично съдържание без писменото съгласие на minoritete.al, трябва да плаща 300 евро за текст или статия, 300 евро за видеоматериали и за снимки.

"За всяка неоторизирана публикация, www.minoritete.al ще представи на издателя фактура със срок на плащане 30 дни. В случай че фактурата не бъде платена в посочения срок, ще бъде начислена законова и наказателна лихва и ще бъде започната процедура по принудително събиране срещу неоторизирания издател. С изтеглянето на съдържание без разрешение, вие приемате тези общи условия и се задължавате да платите съгласно посочения ценоразпис, изключвайки възможността за гражданска или наказателна отговорност", се посочва още в сайта.

Нещо повече - сайтът си запазва правото да си променя условията, когато поиска. Значи, ако ще го ползвате, постоянно трябва да проверявате секцията за условията, защото после може да се окаже, че дължите още пари и ви се трупат лихви.

Това означава ли, че тези, които се опитват да разобличат сайта и покажат снимка на екрана, за да докажат твърденията си, са ползвали съдържание? Това означава ли, че в държава кандидат-член на ЕС - частна инициатива за всички малцинства в Албания ще изнудва хората за пари, ако опитат да го разобличат, че даже ще им начислява и лихва?

Кой финансира "Илинден - Тирана"?

След гореизложеното възниква е един много резонен въпрос. Как се издържа "Илинден - Тирана", която претендира да е много активна в Албания, но която не е помогнала финансово и здравословно на нито един македонец или поне ние не сме разбрали.

За да съществува тази организация очевидно разполага със средства. Откъде, как и с колко пари разполага "Илинден - Тирана" - ние не знаем. Не знаем какви са даренията, нито дали получава пари от субекти, свързани със "Сръбски свят". ОЩЕ: "Изроди" и "въображаеми българи": На Илинден - Тирана не й остана нищо друго освен език на омразата