Откриха пищно украсена гробница в Мексико

В южния мексикански щат Оахака археолози направиха забележително откритие - добре запазена гробница на сапотеките, построена около шести или седми век сл. Хр. Според Der Spiegel, Националният институт по антропология и история на Мексико обяви откриването на гробницата в долините на Оахака. Президентът Клаудия Шейнбаум я нарече „най-значимото археологическо откритие от последното десетилетие в Мексико“.

Древна гробница в Мексико

Според учените, нивото на запазване на архитектурните и художествените елементи е толкова високо, че позволява детайлно изучаване на символиката и ритуалните практики на сапотеките.

Каменна резба на бухал на входа на преддверието на гробницата е привлякла особено внимание от страна на изследователите. В сапотекските вярвания бухалът е символизирал нощта и смъртта. Клюнът му покрива лице, което археолозите предполагат, че може да е портрет на човека, погребан в тази гробница.

Между двете помещения е открит и каменен фриз с издълбани имена от календара. Рамките на вратите също са издълбани на мъж и жена с украшения за глава и ритуални предмети – вероятно символизиращи пазители на гробното място.

Интердисциплинарен екип от специалисти в момента провежда консервационни работи и допълнителни изследвания на паметника. Някои от стенописите са уязвими поради повреди от корени на растения и насекоми и се нуждаят от спешно подсилване.

Сапотеките са известни със своите високохудожествени занаяти и разкошни гробници. Първите следи от тази култура датират от около 1500 г. пр.н.е., а разцветът им е между 300 и 900 г. сл.н.е. Жителите на планините Оахака са се наричали „Хората на облаците“.

Тяхната столица, Монте Албан, е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Най-известният представител на този народ се смята за Бенито Хуарес, президентът на Мексико от 19-ти век, който успешно защитава страната от чуждестранна намеса.

