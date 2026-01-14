1, 2, замалко да видим 3 издънки в Испания: грандове се спасиха след продължения в Купата на Краля

На 13 януари се изиграха три мача от 1/8-финалите за Купата на Краля. Реал Сосиедад посрещна Осасуна, Атлетик Билбао гостува на втородивизионния Културал Леонеса, а Атлетико Мадрид пътува до Ла Коруня, където игра с Депортиво, отново тим от второто ниво на испанския футбол. "Дюшекчиите" взеха победата след лека доминация над съперника си. Но другите грандове нямаха такава съдба. Реал Сосиедад отпадна от Осасуна, а Атлетик Билбао се измъчи с втородивизионния си съперник.

Атлетико Мадрид записа минимална победа

Атлетико Мадрид победи Депортиво Ла Коруня благодарение на гол на Антоан Гризман в 63-тата минута. "Дюшекчиите" записаха минимална победа в типичния стил на треньора си Диего Симеоне. Столичани се наложиха на съперника си, но с малка разлика в статистиката както във владението на топката, така и при ударите. Друг фактор, който допринесе за малката резултатност на двубоя беше съставът на Атлетико. Мадридчани излязоха без някои от обичайните си титуляри, като Хосе Мария Хименес, Александър Сьорлот, Ян Облак, и Робин Льо Норман.

Реал Сосиедад се измъкна с късен гол

До средата на второто полувреме Реал Сосиедад изглеждаше обречен. Осасуна поведе с два бързи гола - на Хон Монкайола в 4-тата и автогол на Микел Оярсабал в 17-тата минута. Въпреки доминацията си, както във владението на топката, така и при ударите, "Ла Реал" изглеждаше обречен. В 75-тата минута все пак вкара едно попадение, дело на Бенат Туриентес. Във втората минута Игор Субелдия върна Реал Сосиедад в играта, като изравни резултата и прати мача в продължения.

Атлетик Билбао се измъчи срещу втородивизионния Културал Леонеса

Събитията между Атлетик Билбао и Културал Леонеса се развиха почти изцяло през първото полувреме. втородивизионният тим изненадващо поведе с 2:0, но баските върнаха равенството с голове на Горка Гурузета в 26-тата и 38-мата минута. Но не след дълго гостите отново поведоха. И все пак домакините възстановиха равенството с гол от дузпа в добавеното време на първата част. Атлетик Билбао доминираше по всички показатели, но червен картон в 56-тата минута спря устрема на баските и остави резултата 3:3. Така мачът влезе в продължения.

Развръзката след добавеното време

В добавените 30 минути на двубоя между Реал Сосиедад и Осасуна не се случи кой знае какво. Двата тима не си вкараха гол и се стигна до дузпи, където "Ла Реал" излезе победител. Не така седяха нещата при Атлетик Билбао. Баските реализираха втората си дузпа в мача и поведоха с 4:3 в 104-тата минута. Това им беше достатъчно, като те победиха Културал Леонеса и се класираха напред.

