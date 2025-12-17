Станислав Генчев връща национал на България на Левски

Национал на България ще се завърне в Левски в началото на новата година. Става въпрос за десния краен защитник Патрик-Габриел Галчев. Това съобщиха колегите от „Спортал“. Както е известно, в последните 12 месеца Папи, както всички наричат крайния бранител, игра в Локомотив София под наем. Договорът между „железничарите“ и „сините“ изтича на 31 декември и няма да бъде подновен.

Патрик-Габриел Галчев явно е ненужен в Локомотив София

Очаква се Патрик-Габриел Галчев да се завърне в Левски за старта на зимната подготовка. До момента през сезона той има общо 16 мача за Локомотив София във всички турнири, в които се е отчел с едно попадение и една асистенция.

Явно обаче десният бек не попада в плановете на треньора на „червено-черните“ Станислав Генчев за пролетния дял от шампионата и ще трябва да облече отново екипа на „сините“. 24-годишният защитник обаче има сериозна конкуренция за титулярното място на „Герена“, тъй като на неговия пост Левски разполага с Оливие Камдем и Алдаир Невеш.

Десният бек има 99 мача за Левски

Патрик-Габриел Галчев е юноша на Левски като преминава през всички формации преди да дебютира за първия отбор през 2020-та. До момента Папи има общо 99 мача за „сините“ във всички турнири. В тях той се е отличил с две попадения и 10 асистенции. За националния отбор на България той има шест двубоя. Бранителят има договор със столичния гранд до края на настоящия сезон като според портала „Transfermarkt“ цената му е 900 хиляди евро.

