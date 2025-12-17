ПП-ДБ ще предложат индексация на доходите в удължителния бюджет (ВИДЕО)

ПП-ДБ са направили предложение между първо и второ четене на удължителния бюджет за индексация на доходите, обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента по повод доходите в държавната администрация. Той обяви, че идеята е да има за всички, които не са на минимална работна заплата и няма да получат увеличение през нея, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация. "Това е напълно във възможностите на бюджета", каза Василев.

Според него, каквато и да е политика по доходите на следващото правителство, то ще трябва най-малкото да индексира инфлацията.

"Знаете, че в предложения закон е предвидено увеличението на минималната работна заплата да се случи, така че тя да стане 620 евро, знаете, че с постановление на Министерски съвет е вдигната линията на бедност", добави Василев.

Компенсиране на доходите с инфлацита, но без заеми

Мартин Димитров от ПП-ДБ обяви, че тук има компенсиране на доходите с инфлацията без заеми, за да може в спокойна обстановка да се проведат изборите.

"Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справдяме с огромния проблем от предишните бюджети, внасяни от правителството с 20 млрд. лв. заеми и огромни неовладяни дефицити, които вкарваха България в поетапна катастрофа и криза - румънски и гръцки сценарий. Тук това е избегнато, няма ги заемите", посочи още Мартин Димитров. ОЩЕ: "Три дни няма протести и се самозабравиха": ПП-ДБ ще протестират срещу охраната на Пеевски и Борисов (ВИДЕО)