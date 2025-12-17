Емблематичен фен на Левски: В Разград и Борисовата градина ще разберат, че не всичко е пари!

Един от най-емблематичните фенове на Левски е категоричен, че „сините“ имат всички предпоставки този сезон да свалят Лудогорец от върха и да вдигнат титлата на България за първи път от 2009 година насам. Става въпрос за известния актьор Кирил Ефремов. Той говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че „в Разград и Борисовата градина ще разберат, че не всичко е пари“.

Кирил Ефремов изрази задоволството си от работата на Хулио Веласкес, който е успял да обедини всички играчи на Левски. Той допълни, че преднината от 7 точки на върха в класирането в Първа лига е добра, тъй като това е левскарско число, което е донесло много радост на феновете през годините.

„7 е левскарско число“

„Отборът има пълно доверие във Веласкес. Те наистина работят като едно цяло. Знаете ли, отдавна не съм виждал такъв треньор начело на Левски. Той е емоционален – да, но е и много възпитан, говори пред журналистите умерено, без да се изхвърля. Знае как да отклони някой провокативен въпрос, защото говори само за футбол. Това е неговото верую. Уважава всеки съперник, независимо кой е“.

„Той успя да изгради колектив в един колективен спорт, което е много важно за мен и това е ключът за успехите. Показа умение, че веднага забелязва по-слабите страни в играчите и успява да ги развие след това в положителна посока. Имахме и леки издънки през тази есен, но това е нормално, то и Реал Мадрид греши, но в края на сезона вдигат трофеи. Има и още нещо, което като изказване ме изнервя – Лудогорец били много слаби през този сезон и Левски затова бил първи. Това могат да го кажат само хора, които нямат ясно съзнание за обстановката, наистина. Лудогорец с този бюджет и скъпи футболисти, ако според тях е слаб, значи… не знам! Не всичко е пари, това ще разберат и в Разград, и в Борисовата градина“.

„А сега на този въпрос – дали Левски ще стане шампион. Надявам се много, искам го, но Веласкес и щабът му знаят, че има още много път и никакво отпускане, това е. Шампион се става с победи в малките мачове – казал го е един велик треньор като Алекс Фъргюсън. Аз лично мисля, че Лудогорец ще продължава да греши до края, както и другите преследвачи, най-вероятно. То и Левски все някъде ще сбърка, но се надявам при другите да е по-често това. Като за финал искам да споделя, че 7 точки за мен е добра преднина на върха, защото това е левскарско число, носило ни много радост през годините, в дербитата най-вече“, заяви актьорът.

ОЩЕ: Валери Божинов с критики към Сираков и Боримиров: На Веласкес трябва да му се подсказва!