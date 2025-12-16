Валери Божинов с критики към Сираков и Боримиров: На Веласкес трябва да му се подсказва!

Бившият нападател на Левски Валери Божинов направи любопитно изказване по адрес на треньора на родния гранд Хулио Веласкес. Божигол, както самият той се нарича, гостува в предаването „Господари на ефира“ като бе категоричен, че на испанския специалист трябва да му се подсказва за някои особености на българския футбол. Бившият нападател визира състава, с който Веласкес излезе в дербито със Славия, което „сините“ загубиха с 0:2.

Божинов разкритикува ръководството на Левски, в лицето на Наско Сираков и Даниел Боримиров, че не са предупредили Хулио Веласкес, че двубоят със Славия е много тежък и същевременно важен за „сините“. Според него испанецът все още не е наясно с доста неща у нас и някой трябва да го съветва.

„Сираков и Боримиров са футболни хора и знаят за какво става въпрос“

„Ако аз съм директор в Левски, никога няма да се меся в избора на състав. Но трябва да съм огледало на треньора. Нужно е да му се обясни историята на мачовете със Славия. А те в последните над 10 години са проблемни за Левски. Веласкес е чужденец и тези работи трябва да му се обяснят. Има и хора в щаба, които да му подскажат. Имаш Боримиров, имаш Сираков – те са футболни хора и знаят за какво става въпрос“.

„Не казвам, че трябва да отидат да кажат на Веласкес да не прави тези рокади. Но той не е правил състава от днес за утре. Още след 7:0 над Септември в главата му е била тази ротация. Но след като виждаш, че Славия влиза в мача срещу теб със 7 поредни победи, директорът трябва да подскаже на треньора. И да му каже: „В момента Славия играе добре, смени треньора, познаваме Ратко Достанич, той е добър тактик и анализатор. Каква ти е идеята, какво мислиш за мача?“. Не да му казваш кой да пусне на Веласкес, а да му помогнеш. Да обясниш, че Славия е проблем за Левски и няма нужда от големи ротации“.

„Ако аз съм директор, ще отида и ще кажа на треньора: „Виж, има още два мача до края след Славия. Играем със Спартак Варна и с Бистрица, затова този мач с „белите“ трябва да го вземем на всяка цена. Той после ще направи разлика. Мисля, че Веласкес може да изведе Левски до титлата. Той е обран и здраво стъпил на земята. Говорил съм с него, с играчи. По начина, по който сините тренират, така и играят. Има добър колектив и автоматизъм. Хулио знае какво иска. Но е нужно да му се подсказва, защото не е българин и не знае всичко за футбола у нас“, заяви Валери Божинов.

