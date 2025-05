4-кратен европейски шампион победи, но сътвори рядко виждан гаф и подари титлата!

13 април 2025 година - Аякс води с 9 точки на ПСВ Айндховен в борбата за титлата в Ередивизи при оставащи 5 кръга до края на първенството. 18 май 2025 година - отборът на Питър Бош триумфира с пункт пред 4-кратния европейски шампион! Не, това не е измислица, а реален гаф на "божиите синове", които записаха две равенства и две загуби в последните си 5 мача и подариха първото място на ПСВ.

В последния 34-и кръг "червено-белите" спечелиха визитата си на Спарта Ротердам с 3:1, за да завоюват своята 26-а титла на страната. Момчетата на Бош поведоха чрез Иван Перишич в 27-ата минута, но Гживай Зешиел възстанови паритета в началото на втората част - само две минути след като ВАР отмени дузпа за ПСВ. Шампионите упражниха натиск и той даде резултат, когато Луук де Йонг отново изведе гостите напред, а крайното 3:1 оформи Малик Тилман в 84-ата минута.

🔴⚪️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | PSV have WON the Eredivisie title! Confirmed. 🏆🇳🇱 Ajax at one point were 9-points clear, but PSV win the league title on the final day by 1 point. Congratulations to Peter Bosz and his team. pic.twitter.com/ECtf4xBe0L

Така на практика успехът на Аякс с 2:0 у дома над Твенте нямаше значение. Джордан Хендерсън откри резултата в 28-ата минута, засичайки центриране от свободен удар на Юри Регеер. През втората част гол на Вут Вегхорст бе отменен заради засада. Все пак в заключителните секунди от редовното време таранът се разписа за 2:0.

With five games to go, Ajax had a NINE point lead at the top of the Eredivisie... 😅



They only managed to win ONE of their last FIVE games and PSV pipped them to the title by just a point on the final day 🤯



No one would have predicted that a month ago 😳 pic.twitter.com/2nA9KGg25f