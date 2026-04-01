Агонията продължава: Италия не се класира на трето поредно Световно първенство (РЕЗУЛТАТИ)

01 април 2026, 0:44 часа
Днес, на 31 март, бяха определени и последните 4 европейски държави, които ще вземат участие на Световното Първенство в САЩ, Канада и Мексико. Без никакво съмнение най-много погледи бяха насочени към финалния бараж между Босна и Херцеговина и Италия. "Скуадрата" не се класира на последните два Мондиала (2018 и 2022) и този (2026) изглеждаше задължителен за тях. "Адзурите" поведоха в резултата, но червен картон усложни задачата им. Босна върна един гол, което доведе срещата до продължения. Там голове не паднаха, а при дузпите домакините бяха безгрешни, докато гостите изуснаха 2 от 3-те си удара.

Италия вкара, но Бастони си изкара червен картон

Още през първото полувреме Италия изглеждаше като фаворит за класиране на Мондиал 2026. "Адзурите" започнаха силно мача, като владееха топката през по-голямата част от времето. Мойзе Кийн откри резултата още в 15-тата минута, а вторият гол изглеждаше само въпрос на време. Но в 41-вата минута Бастони спря голова атака на Босна с непозволен шпагат. Така той получи червен картон и Италия остана с 10 човека още преди почивката. Това доведе и до смяна - централен защитник в лицето на Гати замести централен нападател в лицето на Ретеги.

Босна и Херцеговина яхна вълната през второто полувреме

Домакините от Босна и Херцеговина извлякоха максимума от численото си превъзходство през второто полувреме. Те държаха италианците под постоянен натиск, но "адзурите" все пак успяваха да промъкнат някоя контраатака. Мойзе Кийн се озова очи в очи с вратаря в една акция на гостите, но не успя да отбележи. Това сякаш беше най-голямата възможност за Италия през втората част. Но Босна наказа липсата на гол и изравни. в 79-тата минута Табегович се възползва от разбъркване в наказателното поле и отбеляза след добавка за 1:1.

Продълженията останаха без гол, Италия триумфира на дузпи

Доминацията на Босна и Херцеговина нарастваше с всяка изминала минута. В двете продължения по 15 минути домакините почти не дадоха възможност на Италия да създаде нещо опасно. Доста корнери, центрирания и удари обаче бяха или успешно изчистени, или спасени от Донарума. До последната минута вратарят на Манчестър Сити беше под постоянно напрежение, но той удържа и почти собственоръчно прати мача на дузпи.

При 11-метровите наказателни удари Босна и Херцеговина вкара първите си 4 опита, докато Италия изпусна 2 от 3-те си дузпи. Това означаваше победа на домакините и трето поредно пропуснато Свтовно първенство за "Скуадрата". 

Резултати от финални баражи за Мондиал 2026 - 31.03.2026 г.

Косово 0:1 Турция

Швеция 3:2 Полша

Чехия 2:2 Дания (3:1 след дузпи)

Николай Илиев
