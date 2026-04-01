Правителството на Гюров:

Трети в света не е достатъчно: Турският футболен феномен се завръща 24 години по-късно, за да довърши започнатото

01 април 2026, 0:09 часа 434 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Истинска радост за всички почитатели на турския футбол! Националният отбор по футбол на южната ни съседка се класира на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Това е първи Мондиал за Турция от 24 години насам. За последно турците играха на Световното първенство в Япония и Южна Корея през 2002 г., като тогава стигнаха до малкия финал. Там те победиха домакините от Южна Корея и взеха бронзовите медали.

Турция заслужи участието си на Мондиал 2026

В квалификационната група на Турция за Мондиал 2026 се паднаха още Испания, Грузия и България. След 4 победи, 1 равенство и 1 загуба, южната ни съседка остана на второ място, само след европейския шампион Испания. Това ѝ осигури директно участие на баражите. Там турците победиха Румъния у дома с 1:0 на 1/2-финала, а на финала надви Косово като гост, отново с 1:0. Това им осигури място на финалите на Мондиал 2026.

Фенове на Турция

Последното Световно първенство на Турция е преди 24 години

Последният път когато Турция игра на Световно първенство беше преди 24 гдини. Тогава надпреварата се проведе в две държави - Япония и Южна Корея. Тогава южната ни съседка стигна до 1/2-финал, където загуби от бъдещия шампион Бразилия с 0:1. След това победи домакините от Южна Корея с 3:2 и се окичи с бронзовите медали. Това лято турците ще се изправят срещу домакините от САЩ, Австралия и Парагвай в груповата фаза. Съперниците не изглеждат невъзможни за побеждаване и Турция може дори да спечели групата си, а защо не и да подобри постижението си от 2002 г.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Световно първенство по футбол 2026 Турция отбор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес