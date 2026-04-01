Трети в света не е достатъчно: Турският футболен феномен се завръща 24 години по-късно, за да довърши започнатото

Истинска радост за всички почитатели на турския футбол! Националният отбор по футбол на южната ни съседка се класира на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Това е първи Мондиал за Турция от 24 години насам. За последно турците играха на Световното първенство в Япония и Южна Корея през 2002 г., като тогава стигнаха до малкия финал. Там те победиха домакините от Южна Корея и взеха бронзовите медали.

Турция заслужи участието си на Мондиал 2026

В квалификационната група на Турция за Мондиал 2026 се паднаха още Испания, Грузия и България. След 4 победи, 1 равенство и 1 загуба, южната ни съседка остана на второ място, само след европейския шампион Испания. Това ѝ осигури директно участие на баражите. Там турците победиха Румъния у дома с 1:0 на 1/2-финала, а на финала надви Косово като гост, отново с 1:0. Това им осигури място на финалите на Мондиал 2026.

Още: Участник на Световното уволни селекционера си само 2 месеца преди Мондиал'26

Последното Световно първенство на Турция е преди 24 години

Последният път когато Турция игра на Световно първенство беше преди 24 гдини. Тогава надпреварата се проведе в две държави - Япония и Южна Корея. Тогава южната ни съседка стигна до 1/2-финал, където загуби от бъдещия шампион Бразилия с 0:1. След това победи домакините от Южна Корея с 3:2 и се окичи с бронзовите медали. Това лято турците ще се изправят срещу домакините от САЩ, Австралия и Парагвай в груповата фаза. Съперниците не изглеждат невъзможни за побеждаване и Турция може дори да спечели групата си, а защо не и да подобри постижението си от 2002 г.

Още: Съперник на Лудогорец в Лига Европа следи капитана на ЦСКА 1948