Анчелоти каза тежката си дума за Моуриньо: ясно е колко ще плати Реал Мадрид за Специалния

В Реал Мадрид е ясно само едно – Алваро Арбелоа няма да остане начело на отбора през следващия сезон. Но още няма конкретен отговор на въпроса кой ще поведе “кралете“. Най-близко до поста сякаш е бившият мениджър на “белите“ Жозе Моуриньо. Той изглежда и като личния фаворит на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес. В последните часове стана ясно каква неустойка ще платят “кралете“ на Бенфика, ако решат да вземат Моуриньо, а легендата Карло Анчелоти изказа мнението си за португалеца.

Карло Анчелоти: “Той може да свърши фантастична работа“

Доскорошният треньор на Реал Мадрид и един от най-успешните, водили “кралете“ в цялата им история мениджъри Карло Анчелоти изказа мнението си за евентуално назначаване на Жозе Моуриньо за нов старши треньор на “белите“: “Ще се радвам много за него, ако се завърне в Реал Мадрид. Той може да свърши фантастична работа, както винаги е правил във всички клубове, които е тренирал“.

Бенфика може да получи 7 милиона евро

Но Жозе Моуриньо има договор с Бенфика до лятото на 2027 г. Според “ Record“ в контракта на Специалния е записано, че “орлите“ ще получат неустойка в размер на 7 милиона евро, ако той реши да напусне. Но има една уловка. Лисабонският гранд ще получи тези пари, ако Моуриньо реши да прекрати договора си рамките на десет дни след последния мач за сезона. Президентът на Бенфика Руи Коща е предложил на специалиста удължаване на договора, но в момента всичко зависи от Моуриньо. Той ще вземе решение едва след края на сезона.

