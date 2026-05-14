"Демерджиев да действа": Общински съветник иска акция срещу бандите в гробищата в София

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да разпореди специализирана полицейска операция срещу криминалните банди, които шестват в гробищните паркове. Основно две групи - от "Орландовци" и от "Факултета". Този призив отправи общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера във връзка с установени незаконосъобразни практики, заради които кметът на София уволни дисциплинарно директора на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров.

По-рано в позиция до медиите Димитров посочи, че наложеното му дисциплинарно уволнение е незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения.

"Проблемите на Софийските гробища не са от вчера. От години ВМРО алармира за нерегламентирани, незаконни криминални практики на територията на столичните гробищни паркове", каза Контрера. Той припомни спорове от 2021 г. между ВМРО и администрацията на Общината за определени назначения в "Гробищни паркове". "Още оттогава говорим за мафия, която действа в гробищата, извършва криминални деяния, тормози хората, рекетира, чупи, руши", каза още общинският съветник.

Той определи състоянието на гробищата като "джунгли" и припомни заявката на Терзиев от началото на мандата, че на гробищата ще бъде сложен ред.

"Въпреки че сме политически опоненти, в този случай подкрепяме Васил Терзиев в усилията му за прозрачност и изчистване на гробищата от мафия", каза още общинският съветник и добави, че когато се предприемат правилни действия, те трябва да бъдат подкрепени.