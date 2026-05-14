Гръцките фермери решават дали пак да блокират “Промахон“

Гръцките фермери решават дали пак да блокират ГКПП “Кулата-Промахон“. Фермерите от префектура Серес се готвят за нова мащабна мобилизация край граничния пункт, като протестът се определян като безпрецедентен заради факта, че се провежда в разгара на сеитбената кампания. Въпреки критичния период за земеделието, производителите заявяват, че кризата в сектора вече е въпрос на оцеляване, пише “24 часа“. Утре, петък, в 10:00 часа протестиращите ще се съберат в Лефконас, откъдето ще се отправят към Промахон. На място фермерите ще проведат общо събрание, за да решат дали да преминат към символична блокада или към по-продължителни действия на границата.

Според организаторите участието се очаква да бъде масово, въпреки че сезонът изисква присъствието на всички по нивите. Подготвителните срещи в различни райони на Серес показали силно недоволство и категорично желание за по-решителни действия.

Правителството не изпълни обещанието си

"Ние не искаме да пречим на трафика и причиняваме неудобство на пътуващите. Искаме да отправим апел към правителството, което не е изпълнило обещанията, дадени по време на зимните фермерски протести.

Утре, по време на срещата ще стане ясно какви действия ще предприемем", заяви ексклузивно пред изданието говорителят на блока Промахон Янис Туртурас.

Секторът остава без реална подкрепа, докато цените на дизела и производствените разходи продължават да растат. Много стопани не могат да закупят дори необходимите торове, а натискът върху семейните бюджети става все по-силен, каза той.

Напрежението се засилва и от информация за прокурорски проверки и възможни съдебни действия заради предишни блокади на пътища и гранични пунктове. Въпреки това протестиращите заявяват, че няма да се откажат, тъй като според тях борбата вече е за самото им оцеляване.

