Бетис стартира офанзива по привличането на звезда на Левски

14 май 2026, 14:34 часа 463 прочитания 0 коментара

Испанският Бетис стартира офанзива по привличането на един от основните футболисти на Левски през този сезон. Става въпрос за левия краен защитник на новия шампион на България – Майкон. Това съобщи изданието „ОК Diario“. Според информациите андалусийците стягат здрава селекция за новия сезон, в който тимът ще участва в Шампионска лига, а един от набелязаните играчи е именно бразилецът.

Лично Мануел Пелегрини иска Майкон в състава си

Бетис следи отдавна Майкон като още по време на зимния трансферен прозорец ръководството на клуба изпрати официална оферта за правата на левия бек. Тогава обаче до сделка така и не се стигна. Въпреки това испанският тим не се отказва от намеренията си да привлече бразилеца, който е впечатлил треньора на андалусийците Мануел Пелегрини с представянето си с фланелката на Левски. Затова и се очаква веднага след отварянето на трансферния прозорец Бетис да изпрати нова оферта за бранителя.

Левски е готов да продаде бразилеца, но срещу сериозна сума 

Според различни информации от Левски искат минимум 4 милиона евро, за да се разделят с Майкон. Сумата няма да бъде проблем за Бетис, който получи свежи средства, за да привлече необходимите футболисти за атака на Шампионска лига. Самият футболист е готов да опита късмета си в по-силно първенство, каквато е испанската Ла Лига.

Бойко Димитров Редактор
