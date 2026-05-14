Бетис стартира офанзива по привличането на звезда на Левски

Испанският Бетис стартира офанзива по привличането на един от основните футболисти на Левски през този сезон. Става въпрос за левия краен защитник на новия шампион на България – Майкон. Това съобщи изданието „ОК Diario“. Според информациите андалусийците стягат здрава селекция за новия сезон, в който тимът ще участва в Шампионска лига, а един от набелязаните играчи е именно бразилецът.

Лично Мануел Пелегрини иска Майкон в състава си

Бетис следи отдавна Майкон като още по време на зимния трансферен прозорец ръководството на клуба изпрати официална оферта за правата на левия бек. Тогава обаче до сделка така и не се стигна. Въпреки това испанският тим не се отказва от намеренията си да привлече бразилеца, който е впечатлил треньора на андалусийците Мануел Пелегрини с представянето си с фланелката на Левски. Затова и се очаква веднага след отварянето на трансферния прозорец Бетис да изпрати нова оферта за бранителя.

Левски е готов да продаде бразилеца, но срещу сериозна сума

Според различни информации от Левски искат минимум 4 милиона евро, за да се разделят с Майкон. Сумата няма да бъде проблем за Бетис, който получи свежи средства, за да привлече необходимите футболисти за атака на Шампионска лига. Самият футболист е готов да опита късмета си в по-силно първенство, каквато е испанската Ла Лига.

