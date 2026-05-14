Насрочиха изборите в Реал Мадрид, но условията пак са невъзможни

На извънредната пресконференция, която сам насрочи президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес обяви, че ще организира избори за нов президент. Така той отправи послание към съперниците си – който може, да го победи на избори. Вече е ясно за кога са насрочени изборите и какви са условията. Но цедката за кандидатите е толкова голяма, че едва ли много от тях могат да покрият изискванията.

Условията за кандидатите остават същите

От ръководството на Реал Мадрид обявиха официално, че от днес, 14 май, започва предизборната кампания за президент на клуба. кандидатите имат 10-дневен срок да представят кандидатурите си. Така, до 23 май, събота, всички кандидати би трябвало да са известни. Но както на последните избори за президент на Реал Мадрид, така и на тези, има две важни условия, на които всички кандидати трябва да отговарят – да имат минимум 20 години членство в клуба и с лични средства да могат да покрият 15% от бюджета на клуба. В момента тези 15% се равняват на 187 милиона евро.

Избори могат да се проведат само през август

След 23 май има два варианта. Ако Флорентино Перес е единственият кандидат, той ще бъде обявен за нов член на Управителния съвет на Реал Мадрид още на следващия ден – 24 май, неделя. Но ако има двама или повече кандидати, ще се организират избори, на които всички членове на клуба ще имат право да гласуват. Според устава на Реал Мадрид, избори могат да се провеждат само в периода от 1 до 31 август. Победител от евентуални избори ще бъде кандидатът, събрал най-много гласове, без да е нужно абсолютно или обикновено мнозинство.

