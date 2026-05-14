УЕФА удари турски гранд с умопомрачителна глоба

Европейската футболна асоциация УЕФА наложи сериозната глоба от 10 милиона евро на турския гранд Фенербахче заради превишаване лимита за разходи. Неизпълнените плащания по договора на бившия треньор Жозе Моуриньо и нерегламентираната структура на заплатата на Керем Актюркоглу са оказали особено влияние върху комисията, за да наложи тази санкция, пише сайтът sozcu.com.tr.

Според журналиста Яъз Сабунджуоглу, заплатата на Керем Актюркоглу е била добавено допълнително, след като договорите и другата документация са били представени вече в УЕФА. Също така клубът има да плаща суми по стари договори на Милан Шкриняр и Диего Карлош, които са ги осъдили във ФИФА.

УЕФА ще следи „фенерите“ са спазване на финансовия феърплей

Rumours said that UEFA prepares sanctions involving Turkish giant Fenerbahçe.



Possible sanctions could be:



• €15 million fine

• 3-year transfer ban

• 1-year ban from European competitions



Newly confirmed sanction:



• €10 million fine ! pic.twitter.com/Q0D1ySUBvn — Turk Scout (@ScouTurk) May 13, 2026

В писмото също така се казва, че наложеното на този етап финансово наказание остава единствено за Фенербахче и по-тежки санкции, в това число изваждане от европейските турнири или забрана за трансфери, не са предвидени. Но накрая се казва, че УЕФА ще следи финансовата струkтура на клуба и ще наблюдава спазването на финансовия феърплей. Актюркоглу има доста интересна история, като преди да облече екипа на Фенербахче, е бил футболист на Галатасарай, който го продава на Бенфика (Лисабон). Оттам „фенерите“ го връщат край Босфора.

Интересна е историята със заплатата му. От 110 000 евро годишно, заплатата му стана 650 000, а след това 1 400 000 евро за сезон. В Бенфика е подписал договор за 2 800 000 евро годишно, а именно неговият гол срещу Фенербахче класира отбора напред в Шампионската лига. След това „фенерите“ го купиха, като платиха за него 22,5 милиона евро. В момента заплатата му в „жълто-сините“ е 5,2 милиона евро нето.

