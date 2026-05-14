Вече са класика: Песни на Тейлър Суифт и Бионсе влязоха в музикалната история на САЩ

Албуми и песни на Тейлър Суифт, Бионсе, Шака Кан и рок групата The Go-Go's стават част от Националния звукозаписен регистър на САЩ, предаде Асошиейтед прес (АП). Агенцията допълва, че регистърът е известен като "аудио канона на Америка".

Новите попълнения в Националния звукозаписен регистър към Библиотеката на Конгреса на САЩ включват хитовия поп албум на Суифт от 2014 г. – "1989", емблематичната за своето време песен на Бионсе от 2008 г. "Single Ladies (Put a Ring on It)", разнообразния в стилово отношение хит на Шака Кан - "I Feel for You", емоционалната балада на Винс Джил "Go Rest High on That Mountain" и новаторския дебютен албум на The Go-Go's – "Beauty and the Beat", отбелязва АП.

Те са сред 25-те записа, които влизат в архива като част от новите попълнения през 2026 г., обяви днес временно изпълняващият длъжността директор на Библиотеката на Конгреса Робърт Нюлън. Творбите са избрани заради своето "културно, историческо или естетическо значение за звукозаписното наследство на нацията", обясни той.

"Музиката и аудиозаписите са неразделна, прекрасна част от нашето ежедневие и национално наследство", се казва в изявление на Нюлън. "Мисията на Националния звукозаписен регистър е да съхрани националния ни плейлист за бъдещите поколения", добавя той.

Сред останалите записи, които влизат в аудио канона на САЩ, са революционният албум на Рей Чарлз, съчетаващ кънтри и поп – "Modern Sounds in Country and Western Music", "Rumor Has I"t на Риба Макинтайър, както и едноименният дебют на Weezer, известен като "Синият албум" ("The Blue Album"), допълва АП.

Класически сингли на групите Gladys Knight and the Pips и The Byrds, и на изпълнителите Хосе Фелисиано и Пол Анка също заслужиха своето място в Националния звукозаписен регистър на САЩ, добавя АП. Сред по-нетрадиционните попълнения са саундтракът към влиятелната видеоигра от 1993 г. Doom, както и радиопредаването на "Битката на века" – легендарния боксов мач в тежка категория от 1971 г. между Мохамед Али и Джо Фрейзър.

Най-старият запис в тазгодишното попълнение на регистъра е сингълът на Спайк Джоунс и неговия оркестър Spike Jones and His City Slickers от 1944 г. – "Cocktails for Tw"o. Най-новият е албумът "1989" на Тейлър Суифт.

Снимка: Getty Images

През тази година за първи път записи на Суифт и Бионсе попадат в регистъра. От Библиотеката на Конгреса съобщиха, че през 2026 г. са били изпратени над 3000 музикални номинации от обществеността.