Ливърпул взе окончателно решение за бъдещето на Арне Слот

Арне Слот ще остане мениджър на Ливърпул и през следващия сезон. Това потвърди самият той по време на пресконференцията си преди гостуването на Астън Вила от предпоследния 37-и кръг на Висшата лига. По думите му, той участва активно в преговорите с нови футболисти, което е знак, че ще се разчита на него и през следващата кампания, а и напомни, че има действащ договор с клуба.

"Преговорите между клуба и новите играчи продължават и аз съм въвлечен в тях. Не решавам това сам, но имам всички основания да вярвам, че ще бъда мениджър на Ливърпул през следващия сезон", заяви Арне Слот. "Първо, имам договор с този клуб, и второ, от всички разговори, които водим... Това е моето мнение и смятам, че е ясно."

Един от авторитетните спортни журналисти Бен Джейкъбс също информира, че Слот на 100 процента ще остане мениджър на Ливърпул за новия сезон. Нидерландският специалист изведе Ливърпул до 20-а титла на Англия през сезон 2024/25, но разочарова през този сезон, в който "червените" останаха без трофей и далеч от битката за титлата.

