Атлетико Мадрид също се озъби на Флорентино Перес и Реал Мадрид

14 май 2026, 11:33 часа 411 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Последните седмици не бяха лесни както за Реал Мадрид като отбор, така и за ръководството на клуба и феновете. “Кралете“ официално останаха без трофей за сезона и това породи много недоволство и критики. За да отговори на всичко това, президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес организира извънредна пресконференция, на която най-голямото съобщение беше, че организира нови президентски избори. Но това не беше всичко. Той засегна теми както за вечния враг Барселона, така и за градския съперник Атлетико Мадрид. След като каталунците отговориха, “дюшекчиите“ сториха същото.

Флорентино Перес спомена Атлетико Мадрид без повод

Коментарите на Перес към Барселона бяха свързани главно със случая “Негрейра“. Той обвини каталунците в корупция и заяви, че ако не бяха подкупвали съдии, Реал Мадрид е щял да спечели двойно повече титли в Ла Лига. Но обръщението му към Атлетико Мадрид изглеждаше неосновно. На пресконференцията Флорентино Перес на няколко пъти спомена “дюшекчиите“ без никакъв повод.

Атлетико Мадрид: “Обсебване – психическо разстройство, породено от натрапчива идея“

От официалния профил на Атлетико Мадрид в социалните мрежи не закъсняха с отговора. Те извадиха репликите на Перес към клуба, като добавиха една дума и нейното значение според Кралската испанска академия. Ето какво написаха от Атлетико: “ Какво му става на Атлетико Мадрид? Защо никой не се занимава с Атлети?“ „Журналистите, които искат да уронят престижа на Мадрид, предполагам, са от Атлети.“ „Атлети, Атлети, Атлети.“ И веднага след цитата, те написаха думата “обсебване“ и нейното значение: “Психическо разстройство, породено от натрапчива идея“.

Николай Илиев Редактор
