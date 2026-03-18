Спорт:

Английски тим се опъна на Барса на "Камп Ноу", но капитулира след 7 инкасирани гола

18 март 2026, 21:42 часа
Шампионът на Испания Барселона успя да се класира за 1/4-финалната фаза на Шампионска лига, след като победи Нюкасъл с разгромното 7:2 като домакин в реванш от осминафиналите на надпреварата. След като първата среща в Англия завърши при резултат 1:1, "свраките" успяха да се опълчат на именития си съперник през първата част, като почти се прибраха на почивката при равен резултат. През втората част обаче Нюкасъл капитулира и бе разгромен.

Срещата започна с груби грешки и от двата тима. Рафиня откри резултата в шестата минута, но в 15-ата минута Антони Еланга изравни. Само три минути по-късно Марк Бернал направи 2:1 за домакините, но само за да се стигне до втори гол на Еланга в 28' за 2:2. В добавеното време на първата част ВАР се намеси в ключова ситуация и повика главния арбитър за потенциална дузпа в полза на Барса, като бялата точка бе посочена, а Ламин Ямал успя да вкара за 3:2.

Барселона - Нюкасъл

След почивката Барса вкара три гола за десет минути. Първо Фермин се разписа в 51-вата минута, възползвайки се от асистенция на Рафиня, а пет минути след това Роберт Левандовски също се разписа за 5:2, като асистенцията пак дойде от Рафиня. В 61-ата минута Левандовски вкара втория си гол в срещата, като се възползва от асистенция на Ямал. А в 72-ата минута Рафиня също успя да се разпише, за да оформи крайното 7:2.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов, Отговорен редактор
Барселона Нюкасъл Шампионска лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес