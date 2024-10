Арестуваха играч на Манчестър Сити: Снимали го в тоалетна и той побеснял

Футболистът на Манчестър Сити Матеус Нунеш е попаднал в любопитна ситуация в мадридския нощен клуб La Riviera. Португалецът е влязъл в конфликт с друг гост на заведението, който е решил да снима спортиста в тоалетната.

Според El Mundo инцидентът е станал на 8 септември. Твърди се, че Нунеш е взел устройството от 58-годишния мъж в тоалетната. Свидетели разказват, че той се е опитала да снима играча. В гнева си футболистът взел телефона и казал, че няма да го върне.

🚨 | BREAKING: Matheus Nunes was arrested around 5.30am on September 8 after he was accused of taking the phone from a 58-yr old man who had tried to take a photo of him without permission in the nightclub toilets. Nunes is said to have snatched the mobile in a fit of anger and… pic.twitter.com/YcAdIySAgY