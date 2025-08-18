След загубата от Арсенал: Легенда на Манчестър Юнайтед посочи огромен проблем в тима

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 12:38 часа
Манчестър Юнайтед се нуждае спешно от нов вратар, заяви легендарният бранител на отбора Гари Невил след поражението с 0:1 срещу Арсенал на старта на новия сезон в английското първенство по футбол. „Червените дяволи“ отстъпиха след грешка на Алтай Байъндър през първото полувреме.

"Нужен им е нов вратар" 

„Манчестър Юнайтед има огромен проблем, който няма право да игнорира. Нужен им е нов вратар“, заяви той за Gary Neville Podcast, цитиран от Sky Sports.

„Трябва да се действа бързо по този въпрос. Бях в Манчестър Юнайтед 20 години и на вратата ни в този период бяха величия като Петер Шмайхел и Едвин ван дер Сар. Между тях двамата се смениха около шестима вратари и знам колко неспокойни са играчите, когато нямат доминантен номер 1. Нужен е човек, който е като у дома си в наказателното поле. Вратар, който излиза, лови всички високи топки и прави спасявания. Такъв, който ти печели точки и при грешки на защитата“, продължава Невил.

„Нямам идея как се движат според финансовия феърплей, но ако се налага и магия трябва да направят. Нужни са още пари и нов вратар до седмица или две, или пък някой под наем. Последните имена, които се споменават, са Емилиано Мартинес и Джанлуиджи Донарума. Те ще паснат на Юнайтед не защото са сред най-добрите в света, а защото имат характер“.

„Мениджърът Рубен Аморим почти разполага с отбор, който може да направи нещо, но вратарският проблем трябва да бъде решен. Иначе ще получават голове и ще губят точки, което спира прогреса. За вратарския пост са нужни характер и стабилност. Юнайтед е длъжен да реши този проблем до две седмици“, завърши анализаторът на Sky Sports.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
