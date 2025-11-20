Арсенал преподписва с най-скъпия си играч, основен в Ливърпул се завръща

Добри новини около два от колосите във Висшата лига. Арсенал е близо до това да подпише нов 5-годишен договор със звездата си Букайо Сака, а титулярният вратар на Ливърпул Алисон се завръща след като отсъства в продължение на месец и половина поради Травма на подколенното сухожилие. Бразилецът пропусна 8 от мачовете на мърсисайдци, след като се контузи в края на септември.

Бъкайо Сака е близо до подписване на договор с Арсенал до 2030 г.

Арсенал е близо до подписване на нов договор със звездата си Букайо Сака. Крилото е и най-скъпият играч на „артилеристите“, като според сайта „Transfermarkt“ е оценен на 140 милиона евро. Втори е Деклан Райс, оценен на 120 милиона евро, а на трето място е капитанът Мартин Йодегор, оценен на 80 милиона евро. Настоящият договор на Сака с Арсенал е до 2027г., а новият контракт ще удължи престоя на крилото в клуба до 2030 г. В момента Сака получава по 300 000 паунда на седмица, което се равнява на 15.6 милиона паунда на година. Като се прибавят и бонусите на крилото, заплатата му набъбва до 18.2 милиона паунда на година.

Алисон се завръща след месец и половина отсъствие

Алисон се завръща за Ливърпул. Вратарят получи контузия на подколянното сухожилие в края на сепптември и от тогава е пропуснал 8 мача за мърсисайдци. „Червените“ играят с Нотингам Форест в мач от 12-тия кръг от Висшата лига на 22 ноември, събота. Срещата ще се проведе на „Анфийлд“ от 17:00 ч. българско време. До тогава остават два дни, в които се очаква Алисон да тренира пълноценно с отбора на Ливърпул. В отсъствието на бразилеца, на вратата на „червените“ заставаше грузинският национал Георги Мамардащвили.

