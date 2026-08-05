Япония си търси втора столица: Вариантите

След като японските законодатели одобриха законопроект за определяне на поне още една локация като резервна столица, скоро към Токио ще се присъедини още един политически и икономически център.

Защо е необходим този ход?

Причината се крие в подготовката за бедствия. Само през 2026 г. Япония беше засегната от силни земетресения, тежки тропически бури и рекордни снеговалежи.

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Въпреки че страната разполага с една от най-издръжливите на бедствия инфраструктури в света, целта на тази стъпка е да се гарантира, че правителството може да продължи да функционира, дори ако Токио бъде засегнат от природно бедствие или извънредна ситуация.

Това се случва, след като правителството изчисли, че има около 70% вероятност земетресение с магнитуд 7 да удари столичния район на Токио през следващите 30 години, съобщи Bloomberg.

Справянето с това, което законът нарича „свръхконцентрация“ в Токио, също е приоритет, като има планове за инвестиции в държавни съоръжения, транспортни връзки, както и данъчни стимули в потенциални второстепенни капиталови райони.

За пътуващите, това продължаващо развитие предлага възможност да хвърлят нов поглед отвъд Токио и да открият някои от най-завладяващите градски дестинации на Япония.

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Губернаторите на Осака, Фукуока и Айчи изразиха интерес техните префектури да бъдат определени за втора столица на Япония. Засега идеята, подкрепена от премиера Санае Такаичи, предвижда третият по големина град Осака да поеме ролята на резервен държавен център, но окончателното решение все още не е факт.

От известната кулинарна сцена на Осака до живописното крайбрежие на Фукуока, следните дестинации места заслужават място във вашия маршрут за пътуване до Япония, както и в класацията на градовете-кандидати за втора столица, пише Евронюз.

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Осака

На кратко разстояние с влак-стрела от Токио, този голям пристанищен град е известен с оживения си нощен живот, дружелюбните си жители и е задължителна дестинация за гастрономите.

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Местните специалитети включват ива окоши, захаросана бутер закуска, приготвена от просо, която датира още от 1185 г. Други класики в Осака включват солени палачинки окономияки, а за по-авантюристичните е налице ястие с паниран октопод такояки.

Според Dragonpass глобална платформа за пътувания и лайфстайл предимства, репутацията на града относно уличната му храна му е спечелила титлата „японска кухня“.

Далеч от масата за хранене, ярките светлини на кулата Цутенкаку предлагат на посетителите панорамни гледки от наблюдателната площадка.

Фукуока

Тази крайбрежна дестинация е разположена на северния бряг на Кюшу - с пясъчни плажове, планински пътеки и гледки към зеленина.

Една от най-известните му забележителности са 6000-те сливови дървета в светилището Дазайфу Тенмангу, които цъфтят през пролетта. След това обикновено цъфтят и черешовите цветове и лалетата в града.

Каналите на Янагава, историческият воден град на Фукуока, са осеяни с гребци, които возят посетители в дълги тесни лодки, пеейки песни, дело на поета от ерата Мейджи (1868–1912), Хакушу Китахара. Спокойното пътуване отнема малко повече от час, предлагайки на посетителите уникална гледка към града.

Нагоя

Сгушен между Токио и Осака, този град със замъци е дом на една от най-големите кули-крепости в Япония.

Строежът на замъка Нагоя е завършен през 1612 г., но е разрушен през 1959 г. по време на война. Мястото е претърпяло серия от реконструкции, включително двореца Хомару, разположен в пределите на замъка, което е отнело 10 години.

Вътре в замъка се намира музей с изложби, разкриващи историята на мястото, а през пролетта околността цъфти с черешови цветове. Входът струва 500 йени (2,75 евро) за възрастни и е безплатен за ученици от средните училища и по-млади хора.

Сапоро

Сапоро, най-големият град на остров Хокайдо, е един от най-младите големи градове в Япония с население от едва 7 души през 1857 г.

Днес градът е известен с буйната си зеленина през лятото, а през зимата е предпочитано място за посещение заради снега и вкусните рамен юфки, които са перфектни през цялата година.

Зимата в Сапоро обикновено е дълга, като годишните снеговалежи са над 5 метра.

Ежегодният снежен фестивал, който датира от 1950 г., се провежда на няколко места в града всеки февруари. Международният конкурс за снежни скулптури в града привлича участници от цял ​​свят.