Неочаквано! Ключова фигура в МЕЧ обяви, че напуска партията

Председателят на парламетнарната група на партия МЕЧ в 51-ото Народно събрание - Кирил Веселински, изненадващо обяви, че напуска партията и няма да е част от ръководните ѝ органи. Новината съобщи самият той в своята Facebook страница. Това става само няколко дни след като лидерът на МЕЧ Радостин Василев обяви, че се кандидатира за президент с вицепрезидент Красимир Манов.

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Кирил Веселински напуска

Ето какво написа Кирил Веселински:

"Уважаеми приятели и съмишленици, След задълбочено обмисляне взех решение да се оттегля от ръководните органи на ПП МЕЧ и да прекратя членството си в партията.

Това е отговорен и осъзнат избор, направен с уважение към всички членове и симпатизанти на МЕЧ! Тръгвам си с чисто сърце и съвест, без лоши чувства и с искрена признателност към хората, които ме подкрепяха през изминалите три години. Пожелавам на ПП МЕЧ и на нейните членове здраве, мъдрост и сили да отстояват каузите си.

Моят граждански ангажимент към обществото остава непроменен и винаги ще бъда яростен противник на модела на грабежа Пеевски-Борисов. Ще продължа да отстоявам принципите си срещу корупционните и задкулисни практики, които ограбват и спират развитието на България.

Убеден съм, че България има нужда от смелост, почтеност и истинска демокрация, без зависимости. От държава, в която човекът е висша ценност, а не разход в бюджета. Държава, в която децата на България са основен приоритет и издигнати на пиедестал. Държава без мутри с бели якички, които рекетират и ограбват българския народ!

Сигурен съм, че това е мечта на милиони българи у нас и по света. Винаги помнете, че бъдещето на Родината зависи единствено и само от нас! Благодаря на всички членове на МЕЧ за съвместната работа, професионализма и изминатия път!

С уважение,

Кирил Веселински

България над всичко!"