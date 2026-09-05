Тайното оръжие на сър Алекс, което замести Алан Шиърър и спечели требъла за Манчестър Юнайтед

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Във футбола някои звезди нямат нужда от това светлината на прожекторите да бъде постоянно върху тях, за да заблестят. Има играчи, на които са им нужни сямо няколко момента слава, за да запишат името си в историята. И то по такъв начин, че никога да не може да бъде заличено. Именно такава е историята на Оле Гунар Солскяер. Той пристигна в Манчестър Юнайтед като резервен вариант на Алан Шиърър, а се оказа едно от най-големите оръжия на сър Алекс Фъргюсън за цялата му кариера на "Олд Трафорд".

Оле Гунар Солскяер започва с футбола след провал в борбата

Оле Гунар Солскяер е роден в Кристиансун, Норвегия, на 26 февруари 1973 г. Родителите му са от скромна норвежка фамилия. Баща му е шампион по гръко-римска борба - стил, в който всички хватки от кръста надолу са забранени. Като малък Оле също тренира борба, но още от рано си проличава, че крехката му физика няма да му позволи да стигне далеч в спорта. Така, след много загуби на тепиха, той се насочва към футбола. Започва да тренира в отбора от родния му град Клаусененген през 1980 г. Тогава клубът е познат с това, че развива млади таланти.

Оле впечатлява в Норвегия

Оле Гунар Солскяер прави дебюта си за мъжкия отбор на Клаусененген през 1990 г. Той играе в отбора през следващите 5 години, като успява да привлече вниманието на не кой да е, а Оге Харейде. Бивш норвежки футболист, играл за Манчестър Сити, а като трениьор водил националния отбор на Дания. През 1995 г. той е начело на Мьолде и привлича Оле в клуба. Тогава 22-годишният нападател изиграва 46 мача за година и половина в Мьолде и вкарва 34 гола. Големи клубове, сред които и Манчестър Юнайтед, вече са запознати със способностите му и е трудно той да бъде задържан в родината си.

Солскяер е план "Б" за Манчестър Юнайтед

През лятото на 1996 г. Манчестър Юнайтед претърпява едно от най-големите си разочарования на трансферния пазар. "Червените дяволи" не успяват да привлекат Алан Шиърър, който избира да подпише с Нюкасъл. Така на "Олд Трафорд" пристига Оле Гунар Солскяер. Привлечен от Мьолде, срещу 2.5 милиона евро, като резервен план на Шиърър. С годините Оле се затвърждава в ролята на суперсмяна за сър Алекс Фъргюсън и Манчестър Юнайтед. Един от най-ярките примери за приноса му от пейката е победата с 8:1 над Нотингам Форест на 6 февруари 1999 г.

Оле Солскяер се превръща в златна резерва

Тогава Солскяер влиза като резерва на мястото на Дуайт Йорк. Ман Юнайтед води с 4:1 до 80-ата минута, когато норвежецът вкарва първия си гол. До края на мача той отбелязва още три, като се превръща в първата резерва в историята на Висшата лига, която отбелязва четири попадения. Той става и футболистът, отбелязал най-бързите 4 гола в елита на Англия - времето от първото до последното попадение е едва 12 минути.

Солскяер е героят за требъла на Манчестър Юнайтед

Но перлата в короната на кариерата на Оле Гунар Солскяер идва няколко месеца по-късно. На 26 май 1999 г. Манчестър Юнайтед се изправя срещу Байерн Мюнхен на финала на Шампоионската лига. Баварците водят с 1:0 до края на редовните 90 минути. Но в трите минути добавено време, назначено от главния съдия Пиерлуиджи Колина, всичко се обръща с главата надолу в 91-вата минута влезлият като смяна Теди Шерингам изравнява. И когато по всичко личи, че двубоят ще влезе в продължения, Оле Гунар Солскяер блесва. Той отбелязва за пълния обрат и 2:1 в полза на Манчестър Юнайтед в последната 93-та минута на мача.

Оле е легенда на "Олд Трафорд"

Така Ман Юнайтед печели Шампионска лига и допълва колекцията от вече взетите Висша лига и ФА Къп. Така "червените дяволи" заформят историческия си требъл и стават първият английски отбор с такова постижение. За Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер играе до 2007 г., когато прекратява кариерата си след продължителна борба с хронична контузия в коляното. За "червените дяволи" той изиграва 366 мача, в които вкарва 126 гола и дава 58 асистенции. Освен требъла, Оле печели още 5 пъти Висшата лига, 1 път ФА Къп, 2 пъти Къмюнити Шийлд и 1 път Интерконтиненталната купа.

Името Оле Гунар Солскяер свети в историята

Да, Оле Гунар Солскяер може да не е най-голямата звезда. Много от нас си го спомнят по-често седнал на скамейката до сър Алекс Фъргюсън, отколкото на терена. Но може би именно това му помогна да се превърне в тайното оръжие на Манчестър Юнайтед и го научи да се възползва от малкото моменти, които има да блесне. И той го направи. В най-важната минута, както в неговата кариера, така и в историята на "червенитен дяволи". И въпреки че не блестеше постоянно, името му ще свети завинаги в историята на един от най-големите футболни клубове в света.