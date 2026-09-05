Бивш вътрешен министър на ГЕРБ помага за кампанията на Гюров и Кандев

Бивш МВР министър на ГЕРБ обяви, че помага за кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Става дума за Румяна Бъчварова, която беше заместник министър-председател (2014 – 2017) и министър на вътрешните работи (2015 – 2017) в кабинета "Борисов II". От 2019 до 2023 г. е посланик на Република България в Израел. Бъчварова беше началник на служебния кабинет на Андрей Гюров.

Снимка: БГНЕС

Публично Румяна Бъчварова обяви, че подкрепя тандема Гюров-Кандев в ефира на bTV, но уточни, че не е част от инициативния комитет зад кандидатурата им. По думите ѝ решението да не се включи официално в инициативния комитет е било нейно, тъй като смята, че така може да бъде по-полезна. "На първо място е необходимо повече хора да го познават и да могат да оценят неговите качества", коментира Бъчварова и добави, че Андрей Гюров е с различен профил от традиционните политически фигури и го определя като "съвременен тип човек", който е получил образование и е работил в чужбина, а след това се е реализирал в България.

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Относно избора за кандидат за вицепрезидент в лицето на Георги Кандев, Бъчварова заяви, че той допълва профила на Гюров и притежава необходимата експертиза за предстоящите предизвикателства. "Вицепрезидентът трябва да допълва профила на президента", посочи тя, като подчерта познанията на Кандев в областта на правовия ред, обществените процеси и борбата с престъпността и корупцията.

Какво е общото между Борисов и Гюров?

Снимка: БГНЕС

Бъчварова отхвърли и възможността да се прави пряко сравнение между Андрей Гюров и Бойко Борисов, с когото е работила дълги години. "Те са различни, всеки с неговите си качества, които отговарят на времето, в което са на власт", заяви тя и добави, че българското общество се е променило значително през последните години, като в активна обществена и политическа роля са влезли нови поколения. "Това неизбежно води и до промяна в политическия профил на страната", добави тя.

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Румяна Бъчварова каза, че не е част от ГЕРБ вече седем години и наблюдава процесите в партията отстрани. Тя посочи като добър знак факта, че вече публично се чуват различни позиции, като даде пример с изказванията на Владислав Горанов и Делян Добрев. По думите ѝ различията в позициите са естествени за една жива политическа партия, стига да не доведат до сериозно разцепление.

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