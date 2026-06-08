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82 500 души на едно място! Стадионът за финала на Мондиал 2026 е по-голям от три наши областни града

08 юни 2026, 18:46 часа 544 прочитания 0 коментара

Стана ясно на кой стадион ще бъдат коронясани световните шампинои на Мондиал 2026. Това е стадионът MetLife, който се намира в Ийст Ръдърфорд, в околностите на Ню Йорк. Стадионът е с огромния капацитет от 82 500 души. Официалното му откриване е през 2010 година, като той се появява, за да замени стадион "Джайънтс", където играят българите на Световното през 94-а.

Световната купа ще бъде вдигната на стадион "Ню Йорк/Ню Джърси" 

MetLife е стадионът домакин на гигантите на НФЛ - Ню Йорк Джайънтс и Ню Йорк Джетс. Построяването му струваше скромните 1,6 милиарда долара, което го превърна в най-скъпия стадион в САЩ към момента на построяването му. Стадионът е приемал едни от най-грандиозните спортни събития на континента - Супербол XLVIII, финала на Копа Америка Сентенарио през 2016 година, както и на финала на миналогодишното Световно клубно първенство. 

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Стадион Ню Йорк/Ню Джърси

И ако все още не можете да си представите мащабите на това гигантско съоръжение, ето няколко сравнения: Стадион MetLife може да побере цялото население на Габрово, Кърджали, Ловеч или Смолян. А ако там се настанят всички жители на Разград, Силистра или Видин, стадионът ще е наполовина празен. 

Поради регламента на ФИФА, който забранява спонсорските имена на спортните съоръжения, по време на Мондиала стадионът ще се нарича официално "Ню Йорк / Ню Джърси". 

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Стадион Ню Йорк/Ню Джърси

А ето и кои мачове ще се изиграят на стадиона по време на Световното:

13 юни: Бразилия - Мароко

16 юни: Франция - Сенегал

22 юни: Норвегия - Сенегал

25 юни: Еквадор –-Германия

27 юни: Панама - Англия

30 юни: 1/16-финал

5 юли: 1/8-финал

19 юли: ФИНАЛ

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Световно първенство по футбол 2026
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
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